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Англія перервала рекордну безпрограшну серію Іспанії в драматичному матчі Ліги націй
Команда Томаса Тухеля завершила груповий етап на першому місці, обійшовши чинних чемпіонів Європи та світу.
Збірна Англії на виїзді обіграла команду Іспанії в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 2:3.
Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму — Гаррі Кейн реалізував пенальті.
Після перерви команда Томаса Тухеля ще двічі вразила ворота чинних чемпіонів Європи та світу — на 53-й хвилині відзначився Езрі Конса, а ще через чотири хвилини Бен Вайт зробив рахунок розгромним.
У середині другого тайму вже іспанці заробили одинадцятиметровий, після того як Еліот Андерсон грубо сфолив проти Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику — англійці залишилися в меншості, а вирок виконав Мікель Оярсабаль.
На 75-й хвилині "Фурія Роха" скоротила відставання до мінімуму зусиллями Ніко Вільямса, який вийшов на заміну. Але зрівняти рахунок підопічні Луїса де ла Фуенте не зуміли.
Таким чином, Англія перервала 43-матчеву безпрограшну серію Іспанії в усіх турнірах, яка є найдовшою в історії міжнародного футболу. До цього іспанці востаннє поступалися у березні 2024 року в товариському матчі проти Колумбії (0:1).
Серія враховує результати офіційних та товариських матчів, проте не включає серії пенальті. 2025 року іспанці поступилися у фіналі Ліги націй португальцям саме за 11-метровими.
Зазначимо, що під час своєї рекордної серії без поразок Іспанія виграла Євро-2024 та чемпіонат світу-2026, де у фіналі в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).
Найдовші серії без поразок у міжнародному футболі
43 — Іспанія (2024-2026)
37 — Італія (2018-2021)
36 — Аргентина (2019-2022)
35 — Алжир (2018-2021)
35 — Іспанія (2007-2009)
35 — Бразилія (1993-1996)
У паралельному матчі цього квартету збірна Хорватії вдома перемогла команду Чехії з рахунком 2:1.
Англія (15 очок) стала переможцем групи А3, обійшовши Іспанію (15 балів) за додатковими показниками — обидві збірні зіграють у чвертьфіналі Ліги націй. Хорватія (6 пунктів) фінішувала на третій позиції. Чехія (0) посіла останню сходинку.
Раніше повідомлялося, що Бельгія розгромила Італію та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй.