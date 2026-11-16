Англія перервала рекордну безпрограшну серію Іспанії в драматичному матчі Ліги націй

Іспанія — Англія / © Associated Press

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Збірна Англії на виїзді обіграла команду Іспанії в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 2:3.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму — Гаррі Кейн реалізував пенальті.

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Після перерви команда Томаса Тухеля ще двічі вразила ворота чинних чемпіонів Європи та світу — на 53-й хвилині відзначився Езрі Конса, а ще через чотири хвилини Бен Вайт зробив рахунок розгромним.

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У середині другого тайму вже іспанці заробили одинадцятиметровий, після того як Еліот Андерсон грубо сфолив проти Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику — англійці залишилися в меншості, а вирок виконав Мікель Оярсабаль.

На 75-й хвилині "Фурія Роха" скоротила відставання до мінімуму зусиллями Ніко Вільямса, який вийшов на заміну. Але зрівняти рахунок підопічні Луїса де ла Фуенте не зуміли.

Таким чином, Англія перервала 43-матчеву безпрограшну серію Іспанії в усіх турнірах, яка є найдовшою в історії міжнародного футболу. До цього іспанці востаннє поступалися у березні 2024 року в товариському матчі проти Колумбії (0:1).

Серія враховує результати офіційних та товариських матчів, проте не включає серії пенальті. 2025 року іспанці поступилися у фіналі Ліги націй португальцям саме за 11-метровими.

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Зазначимо, що під час своєї рекордної серії без поразок Іспанія виграла Євро-2024 та чемпіонат світу-2026, де у фіналі в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).

Найдовші серії без поразок у міжнародному футболі

43 — Іспанія (2024-2026)

37 — Італія (2018-2021)

36 — Аргентина (2019-2022)

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35 — Алжир (2018-2021)

35 — Іспанія (2007-2009)

35 — Бразилія (1993-1996)

У паралельному матчі цього квартету збірна Хорватії вдома перемогла команду Чехії з рахунком 2:1.

Англія (15 очок) стала переможцем групи А3, обійшовши Іспанію (15 балів) за додатковими показниками — обидві збірні зіграють у чвертьфіналі Ліги націй. Хорватія (6 пунктів) фінішувала на третій позиції. Чехія (0) посіла останню сходинку.

Раніше повідомлялося, що Бельгія розгромила Італію та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй.

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