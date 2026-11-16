ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Англія перервала рекордну безпрограшну серію Іспанії в драматичному матчі Ліги націй

Команда Томаса Тухеля завершила груповий етап на першому місці, обійшовши чинних чемпіонів Європи та світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Іспанія — Англія

Іспанія — Англія / © Associated Press

Збірна Англії на виїзді обіграла команду Іспанії в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 2:3.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму — Гаррі Кейн реалізував пенальті.

Після перерви команда Томаса Тухеля ще двічі вразила ворота чинних чемпіонів Європи та світу — на 53-й хвилині відзначився Езрі Конса, а ще через чотири хвилини Бен Вайт зробив рахунок розгромним.

У середині другого тайму вже іспанці заробили одинадцятиметровий, після того як Еліот Андерсон грубо сфолив проти Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику — англійці залишилися в меншості, а вирок виконав Мікель Оярсабаль.

На 75-й хвилині "Фурія Роха" скоротила відставання до мінімуму зусиллями Ніко Вільямса, який вийшов на заміну. Але зрівняти рахунок підопічні Луїса де ла Фуенте не зуміли.

Таким чином, Англія перервала 43-матчеву безпрограшну серію Іспанії в усіх турнірах, яка є найдовшою в історії міжнародного футболу. До цього іспанці востаннє поступалися у березні 2024 року в товариському матчі проти Колумбії (0:1).

Серія враховує результати офіційних та товариських матчів, проте не включає серії пенальті. 2025 року іспанці поступилися у фіналі Ліги націй португальцям саме за 11-метровими.

Зазначимо, що під час своєї рекордної серії без поразок Іспанія виграла Євро-2024 та чемпіонат світу-2026, де у фіналі в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0).

Найдовші серії без поразок у міжнародному футболі

43 — Іспанія (2024-2026)

37 — Італія (2018-2021)

36 — Аргентина (2019-2022)

35 — Алжир (2018-2021)

35 — Іспанія (2007-2009)

35 — Бразилія (1993-1996)

У паралельному матчі цього квартету збірна Хорватії вдома перемогла команду Чехії з рахунком 2:1.

Англія (15 очок) стала переможцем групи А3, обійшовши Іспанію (15 балів) за додатковими показниками — обидві збірні зіграють у чвертьфіналі Ліги націй. Хорватія (6 пунктів) фінішувала на третій позиції. Чехія (0) посіла останню сходинку.

Раніше повідомлялося, що Бельгія розгромила Італію та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie