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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Англія у видовищній гольовій перестрілці здолала Хорватію на ЧС-2026

Родоначальники футболу стартували на Мундіалі складною перемогою над бронзовим призером минулої світової першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Англія — Хорватія

Англія — Хорватія / © Associated Press

Збірна Англії здолала команду Хорватії в матчі першого туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні завершився з рахунком 4:2.

Англійці відкрили рахунок на 12-й хвилині зустрічі — Гаррі Кейн з другої спроби реалізував пенальті, який було призначено за фол Луки Модрича проти Ноні Мадуеке в штрафному майданчику хорватів.

Одразу Кейн не переграв голкіпера "картатих" Домініка Ліваковича з пенальті, але арбітр вирішив, що Лівакович зарано вийшов з воріт і попросив перебити 11-метровий. З другої спроби Гаррі успішно вразив правий нижній кут.

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

На 36-й хвилині хорвати зрівняли рахунок — Мартін Батуріна з правого кута штрафного майданчика відправив м'яч у ліву "дев'ятку".

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

На 42-й хвилині "Три леви" знову вийшли вперед — Кейн оформив дубль, ударом головою замкнувши подачу Деклана Райса з кутового.

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Проте ще до перерви Хорватія вдруге відігралася — на 45+5-й хвилині Петар Муса у дотик пробив під Джорданом Пікфордом після передачі Івана Перішича.

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

На старті другого тайму підопічні Томаса Тухеля вже втретє за матч повели в рахунку — Джуд Беллінгем на 47-й хвилині отримав м'яч на фланзі, увірвався до чужого штрафного майданчика і влучно пробив у дальній кут.

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

На 85-й хвилині Англія забила четвертий гол — Маркус Рашфорд отримав м'яч на лівому фланзі штрафного майданчика, хитнув захисника і влучно пробив під праву стійку.

Англія — Хорватія / © Associated Press

Англія — Хорватія / © Associated Press

Після цього родоначальники футболу довели справу до перемоги над бронзовим призером минулої світової першості. В матчі за третє місце на ЧС-2022 хорвати обіграли Марокко (2:1), тоді як англійці зупинилися у чвертьфіналі, поступившись майбутнього фіналісту — команді Франції (1:2).

  • В іншому матчі стартового туру групи L зустрінуться збірні Гани та Панами.. Цей поєдинок відбудеться 18 червня, о 02:00 за київським часом.

  • У другому турі Англія 23 червня позмагається з Ганою, а Хорватія 24 червня зіграє з Панамою.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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