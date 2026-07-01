Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Англія — ДР Конго / © Associated Press

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Збірна Англії обіграла команду ДР Конго в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті (США) завершився з рахунком 2:1 .

Конголезці шокували англійців на старті зустрічі — на 7-й хвилині Браян Кіпенга влучно пробив у ближній кут після закидання Шанселя Мбемба до лівого кута штрафного майданчика суперника.

Англія — ДР Конго / © Associated Press

Англія — ДР Конго / © Associated Press

На 29-й хвилині підопічні Томаса Тухеля мали шанс відігратися, але воротар конголезців Ліонель Мпасі-Нзау парирував небезпечний удар головою від Джуда Беллінгема.

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На 35-й хвилині вже Маркус Рашфорд міг зрівнювати рахунок, але після його удару злету м'яч з лінії воріт вибив Аарон Ван-Біссака.

На 42-й хвилині у ДР Конго була нагода подвоїти свою перевагу в рахунку, але після прострілу Ван-Біссаки з правого флангу Йоан Вісса влучив у стійку.

Наприкінці першого тайму свої моменти мали Беллінгем та Гаррі Кейн, але голкіпер конголезців знову здійснив сейви.

Крім того, Англія претендувала на пенальті — Кейн упав у штрафному майданчику суперника, але рефері констатував, що фолу не було.

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Після перерви "Три леви" продовжили тиснути на ворота африканської збірної, якій тривалий час вдавалося зберігати свої ворота "сухими". Однак на 75-й хвилині Англія таки зрівняла рахунок — Кейн ударом головою замкнув подачу Ентоні Гордона з лівого кута штрафного майданчика.

Англія — ДР Конго / © Associated Press

Англія — ДР Конго / © Associated Press

На 86-й хвилині англійці забили вдруге — Кейн оформив дубль, отримавши передачу від Гордона перед штрафним майданчиком конголезців, протягнувши м'яч праворуч і вколотивши його під поперечину.

Англія — ДР Конго / © Associated Press

Англія — ДР Конго / © Associated Press

Англія посіла перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0).

ДР Конго фінішувала третьою у квартеті K, зігравши внічию з Португалією (1:1), програвши Колумбії (0:1) та обігравши Узбекистан (3:1).

В 1/8 фіналу Англія позмагається з Мексикою, яка на старті плейоф розібралася з Еквадором (2:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Раніше повідомлялося, що Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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