Англія здолала Францію в шаленому матчі за "бронзу" ЧС-2026 — Мбаппе побив рекорд Мессі

Франція — Англія / © Associated Press

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Збірна Англії здолала команду Франції в матчі за третє місце чемпіонату світу-2026, який триває у США, Канаді та Мексиці. Поєдинок на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) завершився з рахунком 4:6 .

Англійці відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі — Деклан Райс ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.

На 11-й хвилині Букайо Сака міг подвоювати перевагу "Трьох левів", але арбітр скасував його гол через офсайд.

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На 18-й хвилині родоначальники футболу таки розвинули свій успіх — Езрі Конса забив головою після подачі Райса з кутового.

На 37-й хвилині підопічні Томаса Тухеля зробили рахунок розгромним — Сака розстріляв порожні ворота французів після передачі Маркуса Рашфорда.

На 45+1-й хвилині Англія забила чевтертий гол — Сака оформив дубль, низом точно пробивши у дальній кут після передачі Еберечі Езе.

На старті другого тайму підопічні Дідьє Дешама відквитали один м'яч — на 48-й хвилині Майкл Олісе знайшов у штрафному майланчику суперника Кіліана Мбаппе, а той влучно пробив у правий нижній кут.

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Для Мбаппе цей 9-й гол на турнірі. Він одноосібно очолив перегони бомбардирів ЧС-2026, обійшовши форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі (8 м'ячів) у боротьбі за Золоту бутсу.

Крім того, Кіліан наздогнав Лео за забитими голами в історії Мундіалів — по 21.

На 54-й хвилині "Ле Бле" відквитали ще один м'яч — Бредлі Барколя розстріляв ближній кут з передачі Мбаппе.

На 66-й хвилині французи впритул підібралися до англійців у рахунку — Мбаппе оформив дубль, з меж штрафного майданчика вразивши правий нижній кут після передачі Олісе.

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Таким чином, Мбаппе забив свій 10-й гол на ЧС-2026 і обійшов Мессі в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу — тепер у Кіліана 22 голи на Мундіалях, а у Ліонеля — 21.

На 87-й хвилині Англія повернула собі гандикап у два м'ячів — Сака оформив хет-трик, реалізувавши пенальті, який було призначено за фол Мало Гюсто проти Джеда Спенса у власному штрафному майданчику.

На 90+6-й хвилині французи снову скоротили відставання до мінімуму — Усман Дембеле забив у дальній кут після передачі Дайо Упамекано.

Але останнє слово в цьому матчі було все одно за англійцями — на 90+8-й хвилині Джуд Беллінгем у швидкій контратаці закотив м'яч у ворота французів.

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Таким чином, саме Англія стала бронзовим призером ЧС-2026, а ось Франція завершила турнір без медалей.

Для збірної Англії це другі медалі в історії виступів на чемпіонатах світу. Вперше "Три леви" здобули нагороди на ЧС-1966, коли виграли Мундіаль.

Нагадаємо, в півфіналі ЧС-2026 французи програли Іспанії (0:2), тоді як англійці програли Аргентині (1:2).

Зазначимо, що фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026 з футболу.

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