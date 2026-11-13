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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Англія здолала Хорватію та вийшла до плейоф Ліги націй — Кейн установив історичний рекорд

Чинний володар "Золотого м'яча" Гаррі Кейн став рекордсменом збірної Англії за кількістю зіграних матчів.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Гаррі Кейн

Гаррі Кейн / © Associated Press

Збірна Англії вдома обіграла Хорватію в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" у Лондоні завершився з рахунком 2:1.

Англійці відкрили рахунок на 24-й хвилині зустрічі завдяки голу Моргана Роджерса.

Після перерви хорвати відігралися — на 59-й хвилині влучним ударом відзначився Петар Сучич.

Однак уже за п'ять хвилин Гаррі Кейн реалізував пенальті та вивів "Трьох левів" уперед. Цей гол у підсумку виявився переможним.

Варто зазначити, що, крім вирішального забитого м'яча, 33-річний Кейн у цьому поєдинку також установив історичний рекорд. Чинний володар "Золотого м'яча" став рекордсменом збірної Англії за кількістю зіграних матчів — 126. Таким чином, він обійшов ексворотаря Пітера Шилтона, на рахунку якого 125 матчів за "Трьох левів".

Кейн дебютував за національну команду 2015 року. Відтоді він став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, а тепер побив ще один рекорд.

Гаррі Кейн / © Associated Press

Гаррі Кейн / © Associated Press

Гаррі Кейн / © Associated Press

Гаррі Кейн / © Associated Press

В іншому матчі 5-го туру групи 3 Дивізіону А збірна Іспанії на виїзді обіграла команду Чехії з рахунком 2:0.

За тур до завершення групового етапу лідером цього квартету є Іспанія (15 очок), яка ще раніше вийшла до плейоф. Англія (12 балів) перебуває на другому місці й тепер також гарантувала собі потрапляння до чвертьфіналу Ліги націй. Хорватія (3 пункти) посідає третю сходинку. Чехія (0) йде останньою.

У заключному турі Іспанія прийме Англію, а Хорватія вдома зіграє з Чехією. Обидва матчі заплановано на 15 листопада.

Раніше повідомлялося, що Італія здобула вольову перемогу над Францією в Лізі націй.

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