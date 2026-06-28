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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Англія здолала Панаму та виграла свою групу на ЧС-2026

Перемогу "Трьом левам" принесли голи Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Панама — Англія

Панама — Англія / © Associated Press

Збірна Англії обіграла команду Панами в матчі заключного третього туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка) завершився з рахунком 0:2.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння команда Томаса Тухеля розпечатала ворота суперника — на 62-й хвилині Джуд Беллінгем відкрив рахунок після подачі з кутового, яку виконав Букайо Сака.

Панама — Англія / © Associated Press

Панама — Англія / © Associated Press

На 67-й хвилині перевагу "Трьох левів" подвоїв Гаррі Кейн, пробивши головою під поперечину після навісу Беллінгема на дальню стійку.

Панама — Англія / © Associated Press

Панама — Англія / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету Хорватія обіграла Гану з рахунком 2:1.

  • Англія (7 очок) стала переможцем групи L, Хорватія (6 балів) посіла друге місце, Гана (4 пункти) фінішувала третьою — всі три збірні зіграють у плейоф. Панама (0) стала останньою та завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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