Англійський клуб дозаявив Зінченка на єврокубки

Олександр Зінченко / © "Ноттінгем Форест"

"Ноттінгем Форест" дозаявив орендованого у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка на матчі єврокубків.

28-річний українець з'явився у списку гравців "лісників" для участі в поєдинках основного раунду Ліги Європи, опублікованому на офіційному сайті турніру.

Зазначимо, що спочатку Зінченко не потрапив до заявки "Ноттінгем Форест" на основний етап Ліги Європи, однак через травму нігерійського фулбека Ола Айни в ній відбулася зміна.

"Ноттінгем" в основній стадії Ліги Європи проведе вісім матчів – по чотири вдома та на виїзді. У першому турі підопічні Ангелоса Постекоглу 24 вересня у гостях зіграють проти іспанського "Бетіса", який є чинним фіналістом Ліги конференцій.

Орендна угода Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. Пункт про обов'язковий викуп футболіста відсутній.

Нагадаємо, Зінченко уже встиг провести два матчі за новий клуб. Українець дебютував за "Ноттінгем Форест" у програному "Свонсі" (2:3) поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, а потім також вийшов у стартовому складі на гру АПЛ проти "Бернлі", яка закінчилася внічию (1:1).