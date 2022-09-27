Анонсував зміни в складі та заінтригував своїм майбутнім у збірній: що сказав Петраков перед вирішальним матчем України в Лізі націй

Керманич "синьо-жовтих" наголосив на силі суперника, з яким доведеться зустрітися його підопічним. За словами Петракова, стартовий склад української збірної зазнає змін порівняно з останнім матчем проти Вірменії, який завершився нищівною перемогою українців з рахунком 0:5.

"Чи буде рішення про склад найважливішим у моїй кар'єрі? Ні. У жодному разі не хочу ображати збірну Вірменії, але кожен гравець збірної Вірменії індивідуально та кожен гравець збірної Шотландії індивідуально - це дуже велика різниця. Шотландці виступають в англійській Прем'єр-лізі. Вибір не буде складним. Зміни будуть, але так завжди у футболі. Для мене ж ні, це не складно", - сказав Петраков на пресконференції.

Також Петраков відповів на запитання щодо свого майбутнього в збірній України. Контракт 65-річного фахівця спливає наприкінці 2022 року, тому не виключено, що гра з Шотландією може стати для нього останньою на посаді коуча "синьо-жовтих". За словами тренера, поки що жодних переговорів з УАФ про подовження співпраці він не мав.

"Я вже близько року працюю головним тренером збірної України. Я вже адаптувався. Спочатку було дуже важко. Специфіка роботи у національній команді полягає в тому, що тут кожен матч відповідальний. Відповідальність тут зростає в рази. Перед людьми, перед усіма. І рівень цих матчів дуже високий - один матч вартує десяти у внутрішньому чемпіонаті. Після матчів збірної я вдома відчуваю дуже сильну втому. Дуже важко. Але я швидко відходжу, буквально за три-чотири дні. Матчі збірних - дуже серйозний рівень. Це не тисне, але відповідальність дуже велика.

Жодних переговорів (з УАФ - прим.) немає. Завтра матч, після нього все дізнаєтесь. Це запитання до президента УАФ", - сказав Петраков.

Матч Україна - Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня, в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Початок - о 21:45 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Після п'яти турів збірна України з 10 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті Ліги B. Лідирує з 12 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

Тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій збірній виграти групу та вийти до елітного Дивізіону А, аби провести там наступний сезон Ліги націй.

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