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Аншлаг на "Вемблі": стало відомо, скільки квитків продано на реванш Усик – Дюбуа
Очікується, що весь стадіон під час поєдинку за звання "абсолюта" буде заповнений глядачами.
Стало відомо, скільки квитків продано на бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.
Промоутер британського боксера Френк Воррен у коментарі для видання "Чемпіон" повідомив, що на поєдинок продали вже понад 90 тисяч квитків.
"Ми продали понад 90 тисяч квитків. Думаю, до суботи стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його дуже добре знають. Він перемагав Даніеля, хоч це був і суперечливий бій. Але Дюбуа відтоді має дуже вдалу серію – три чудові перемоги над сильними суперниками.
Останній бій Даніеля відбувся перед 96 тисячами глядачів на "Вемблі", коли він нокаутував улюбленця британських фанатів Ентоні Джошуа. Він ще молодий, йому лише 27, і це справді важливий момент у його кар'єрі. Якщо він переможе Усика, то регулярно виступатиме на "Вемблі", і тоді квитки будуть розкуповуватися миттєво після старту продажу", – розповів Воррен.
Цікаво, що сам Дюбуа пожалівся через недостатній ажіотаж навколо прийдешнього бою з Усиком.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.
В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.
Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.