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Ансі-2021: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

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Ансі-2021: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

biathlon.com.ua

Він складатиметься з трьох дисциплін.

Від 16 до 19 грудня у французькому Ансі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.

До програми цього етапу увійшли три гонки: спринт, гонка переслідування та масстарт.

4 ЕТАП
Ансі (Франція)
16-19 грудня

16 грудня

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

18 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

19 грудня

13:45 - Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 - Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.

  • Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
  • Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Додамо, що на етапі в Ансі чоловіча збірна України буде представлена не основним складом. Це пов'язано з підготовкою до Олімпійських ігор-2022.

  • Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (20 місце та 108 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (20, 94) - у жінок;
  • У рейтингу Кубка націй чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (1 877 очок), жіноча - на восьмій (1 759). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.
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