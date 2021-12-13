Ансі-2021: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Ансі-2021: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Він складатиметься з трьох дисциплін.

Від 16 до 19 грудня у французькому Ансі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.

До програми цього етапу увійшли три гонки: спринт, гонка переслідування та масстарт.

4 ЕТАП

Ансі (Франція)

16-19 грудня

16 грудня

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

18 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

19 грудня

13:45 - Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 - Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Додамо, що на етапі в Ансі чоловіча збірна України буде представлена не основним складом. Це пов'язано з підготовкою до Олімпійських ігор-2022.