Ансі-2021: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Він складатиметься з трьох дисциплін.
Від 16 до 19 грудня у французькому Ансі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.
До програми цього етапу увійшли три гонки: спринт, гонка переслідування та масстарт.
4 ЕТАП
Ансі (Франція)
16-19 грудня
16 грудня
15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
17 грудня
15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки
18 грудня
14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
19 грудня
13:45 - Масстарт, 12,5 км, жінки
15:45 - Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
Додамо, що на етапі в Ансі чоловіча збірна України буде представлена не основним складом. Це пов'язано з підготовкою до Олімпійських ігор-2022.
- Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (20 місце та 108 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (20, 94) - у жінок;
- У рейтингу Кубка націй чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (1 877 очок), жіноча - на восьмій (1 759). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.