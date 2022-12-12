Ансі-2022: розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Французький етап Кубка світу з біатлону закриє 2022 рік.

15 – 18 грудня у французькому Ансі відбудеться третій етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми змагань увійшли по три дисципліни в чоловіків та жінок: спринти, гонки переслідування та масстарти.

Зазначимо, що етап в Ансі стане останнім 2022 року. Кубок світу поновиться на початку наступного року, коли від 5-го до 8 січня четвертий етап прийматиме словенська Поклюка.

Розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону

15 грудня

15:10 – Спринт, 10 км, чоловіки

16 грудня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

13:10 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

18 грудня

13:10 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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