Ансі – Ле-Гран-Борнан-2024: розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це останній етап Кубка світу з біатлону перед різдвяно-новорічною паузою.

19-22 грудня в Ансі – Ле-Гран-Борнан (Франція) відбудеться третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

До його програми включено спринти, гонки переслідування та масстарти.

Зазначимо, що це буде останній етап Кубка світу з біатлону 2024 року. Після різдвяно-новорічної паузи четвертий етап поточного сезону прийматиме 9-12 січня 2025 року німецький Обергоф.

Розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону-2024/25

19 грудня

15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

20 грудня

15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

21 грудня

13:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

22 грудня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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