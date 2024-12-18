Ансі – Ле-Гран-Борнан-2024: розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це останній етап Кубка світу з біатлону перед різдвяно-новорічною паузою.
19-22 грудня в Ансі – Ле-Гран-Борнан (Франція) відбудеться третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25.
До його програми включено спринти, гонки переслідування та масстарти.
Зазначимо, що це буде останній етап Кубка світу з біатлону 2024 року. Після різдвяно-новорічної паузи четвертий етап поточного сезону прийматиме 9-12 січня 2025 року німецький Обергоф.
Розклад гонок третього етапу Кубка світу з біатлону-2024/25
19 грудня
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
20 грудня
15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
21 грудня
13:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
22 грудня
13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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