Антгольц-2022: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Антгольц-2022: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Спортсмени залишаться без підтримки уболівальників на трибунах.

Від 20-го до 23 січня в італійському Антгольці відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.

До програми цього етапу увійшли по три дисципліни в чоловіків та жінок: індивідуальні гонки, масстарти та естафети.

Усі гонки відбудуться без глядачів через пандемію коронавірусу. Таке рішення ухвалила місцева влада Антгольца з огляду на зростання кількості хворих на COVID-19.

Зазначимо, що це буде останній етап Кубка світу перед Олімпійськими іграми-2022.

7 ЕТАП

Антгольц-Антерсельва (Італія)

20-23 січня

20 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

21 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки

22 січня

13:50 - Масстарт, 15 км, чоловіки

16:00 - Естафета, 4х6 км, жінки

23 січня

13:15 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16:15 - Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Результати українців на Кубку світу-2021/22

Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (31-ше місце та 148 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (30-те, 147) - у жінок.

(31-ше місце та 148 балів) - у чоловіків та (30-те, 147) - у жінок. У рейтингу Кубка націй українська чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (3356 очок), жіноча - на восьмій (3271). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.

Читайте також:

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022

Фіаско українців і литовська сенсація: результати чоловічого пасьюту на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Джима - у топ-25: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу