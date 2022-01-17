Антгольц-2022: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Спортсмени залишаться без підтримки уболівальників на трибунах.
Від 20-го до 23 січня в італійському Антгольці відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.
До програми цього етапу увійшли по три дисципліни в чоловіків та жінок: індивідуальні гонки, масстарти та естафети.
Усі гонки відбудуться без глядачів через пандемію коронавірусу. Таке рішення ухвалила місцева влада Антгольца з огляду на зростання кількості хворих на COVID-19.
Зазначимо, що це буде останній етап Кубка світу перед Олімпійськими іграми-2022.
7 ЕТАП
Антгольц-Антерсельва (Італія)
20-23 січня
20 січня
15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
21 січня
15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки
22 січня
13:50 - Масстарт, 15 км, чоловіки
16:00 - Естафета, 4х6 км, жінки
23 січня
13:15 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
16:15 - Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
Результати українців на Кубку світу-2021/22
- Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (31-ше місце та 148 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (30-те, 147) - у жінок.
- У рейтингу Кубка націй українська чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (3356 очок), жіноча - на восьмій (3271). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.
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