Антгольц-2023: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

19 – 22 січня в італійському Антгольці відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми змагань увійшли по три дисципліни у чоловіків та жінок: спринт, персьют і класична естафета.

Одразу після цього етапу Кубка світу у швейцарському Ленцерхайде запланований чемпіонат Європи з біатлону. Континентальна першість відбудеться від 23-го до 29 січня.

Вона стане останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 6-го до 19 лютого німецький Обергоф.

Що стосується Кубка світу, то змагання поновляться 2 – 5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).

Розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону

19 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

20 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

21 січня

14:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

22 січня

12:45 – Естафета, 4х6 км, жінки

15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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