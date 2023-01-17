Антгольц-2023: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Італійський етап розпочнеться 19-го, а завершиться 22 січня.
19 – 22 січня в італійському Антгольці відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.
До програми змагань увійшли по три дисципліни у чоловіків та жінок: спринт, персьют і класична естафета.
Одразу після цього етапу Кубка світу у швейцарському Ленцерхайде запланований чемпіонат Європи з біатлону. Континентальна першість відбудеться від 23-го до 29 січня.
Вона стане останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 6-го до 19 лютого німецький Обергоф.
Що стосується Кубка світу, то змагання поновляться 2 – 5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).
Розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону
19 січня
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
20 січня
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
21 січня
14:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
22 січня
12:45 – Естафета, 4х6 км, жінки
15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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