Антгольц-2024: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми італійського етапу включено короткі індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.
18 – 21 січня в італійському Антгольці відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.
До програми змагань цього етапу увійшли короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.
Одразу після етапу Кубка світу в Антгольці у словацькому Брезно-Осрблі запланований чемпіонат Європи з біатлону, який триватиме від 24-го до 28 січня.
Континентальна першість стане підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7-го до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.
Що стосується Кубка світу з біатлону, то змагання поновляться наприкінці лютого. Сьомий етап сезону прийматиме 29 лютого – 3 березня Голменколлен (Норвегія).
Розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону
18 січня
15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки
19 січня
15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 12,5 км, жінки
20 січня
13:55 – Одинична змішана естафета
15:45 – Змішана естафета
21 січня
13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Загальний залік Кубка світу з біатлону
За підсумками п'ятьох етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (671 очко) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. На 78 балів від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.
У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (666 очок). Всього на 9 балів від неї відстає француженка Жюстін Бреза-Буше.
Читайте також:
Збірна України з біатлону назвала склади на шостий етап сезону Кубка світу-2023/24
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі в Рупольдінгу
Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі в Рупольдінгу