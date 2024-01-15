Антгольц-2024: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми італійського етапу включено короткі індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.

18 – 21 січня в італійському Антгольці відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань цього етапу увійшли короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.

Одразу після етапу Кубка світу в Антгольці у словацькому Брезно-Осрблі запланований чемпіонат Європи з біатлону, який триватиме від 24-го до 28 січня.

Континентальна першість стане підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7-го до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Що стосується Кубка світу з біатлону, то змагання поновляться наприкінці лютого. Сьомий етап сезону прийматиме 29 лютого – 3 березня Голменколлен (Норвегія).

Розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону

18 січня

15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки

19 січня

15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 12,5 км, жінки

20 січня

13:55 – Одинична змішана естафета

15:45 – Змішана естафета

21 січня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками п'ятьох етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (671 очко) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. На 78 балів від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.

У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (666 очок). Всього на 9 балів від неї відстає француженка Жюстін Бреза-Буше.

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