Антгольц-2025: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми цього етапу увійшли спринти, гонки переслідування та естафети.

23-26 січня Антгольц-Антерсельва (Італія) прийматиме шостий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

До його програми включено спринти, гонки переслідування та естафети.

Це буде останній етап перед чемпіонатом світу з біатлону, який від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону заплановано на 6-9 березня в Нове-Мєсто (Чехія).

Розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25

23 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

24 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

25 січня

14:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:55 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

26 січня

13:05 – Естафета, 4х6 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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