Антирекорд "синьо-жовтих": збірна України з легкої атлетики не використала одразу 12 ліцензій на чемпіонат світу

Від 15 до 24 липня в американському Орегоні відбудеться 18-й в історії чемпіонат світу з легкої атлетики. Україна буде представлена найменш чисельним складом за всю історії виступів на літніх світових першостях.

Збірна Україна не використала 12 ліцензій у різних дисциплінах на чемпіонат світу з легкої атлетики, що відбудеться від 15 до 24 липня в американському Юджині. Зокрема, пропустить турнір віцечемпіон світу з метання списа серед юніорів Артур Фельфнер, який цього року планує виступити на юніорській світовій першості та дорослому чемпіонаті Європи.

"Синьо-жовті" також пройшли відбір в змішаній естафеті 4х400 м, проте брати участь у змаганнях не будуть. Команда посідала 17-те місце в рейтингу, а на мундіаль проходили топ-16 команд. Після відмови від участі однієї з країн українці все ж кваліфікувалися, але, зважаючи на воєнний стан, не встигли владнати логістичні моменти, аби відправити команду до Юджина. Про це в коментарі Суспільне Спорт повідомив виконувач обов'язків державного тренера збірної України Олексій Сердюченко.

"Могли ми виставати змішану естафету 4х400 метрів, але це стало відомо вже наприкінці кваліфікаційного періоду. З урахуванням запасних – це по троє жінок та чоловіків. Але наші хлопці елементарно не встигли отримати візи, бо не розраховували на свою участь. Ми були 17-ті в рейтингу, а кваліфікується 16 команд. Хтось із команд відмовився, і нам запропонували (виступити - ред.), але ми вже не встигали. Дуже складне це питання, особливо в умовах воєнного стану, коли посольство США в Україні не працює. Спортсмени змушені виїжджати до інших країн і там домовлятися про співбесіди. А також там чекати на документ", - розповів Сердюченко.

Крім того, українські бігуни не виступлять в естафеті 4х100м серед чоловіків. Тренерський штаб ухвалив рішення, що натомість команда готуватиметься до серпневого чемпіонату Європи в Мюнхені.

Вікторія Калюжна, яка виступає в марафоні, теж готується до ЧЄ. Її колега Наталія Легонькова не знала, що має ліцензію ЧС, а представники збірної з нею не зв’язувалися з цього приводу. Богдан-Іван Городиський не виступить через травму.

У спортивній ходьбі на 20 км Іван Лосєв та Едуард Забуженко мали зірвану підготовку через вторгнення РФ. Лосєв готується до ЧЄ, а Забуженко вирішив пропустити літні старти. Марія Сахарук вагітна.

У спортивній ходьбі на 35 км Тамара Гаврилюк, Інна Лосєва та Мар’ян Закальницький вирішили готуватися до ЧЄ. Антон Радько міг замінити Закальницького, проте в заявці збірної його немає.

Це найменша кількість українців за історію проведення турніру. Всього збірна мала 34 ліцензії, але 12 не були використаними.

Нагадаємо, що збірна України завоювала одну медаль на чемпіонаті світу з веслувального слалому серед молоді та юніорів, що завершився в італійській Івреї.

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