Антиросійські санкції в дії: Абрамович передав управління "Челсі" благодійному фонду

Російський олігарх офіційно склав повноваження власника лондонського клубу.
Російський бізнесмен і власник лондонського "Челсі" Роман Абрамович через британські санкції був вимушений передати управління клубом благодійному фонду.
Про це повідомляється в заяві на офіційному сайті "синіх".
"Протягом майже 20-річного володіння "Челсі" я завжди розглядав свою роль у клубі як хранителя клубу, чия робота полягає у забезпеченні того, щоб ми були настільки успішними, наскільки ми можемо бути сьогодні, а також у створенні майбутнього, граючи позитивну роль у наших спільнотах.
Я завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу. Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду "Челсі" керівництво та турботу про клуб. Вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", - йдеться в заяві клубу від імені Абрамовича.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
Росія наносить удари по цивільному населенню
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.