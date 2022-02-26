Антиросійські санкції в дії: Абрамович передав управління "Челсі" благодійному фонду

Російський олігарх офіційно склав повноваження власника лондонського клубу.

Російський бізнесмен і власник лондонського "Челсі" Роман Абрамович через британські санкції був вимушений передати управління клубом благодійному фонду.

Про це повідомляється в заяві на офіційному сайті "синіх".

"Протягом майже 20-річного володіння "Челсі" я завжди розглядав свою роль у клубі як хранителя клубу, чия робота полягає у забезпеченні того, щоб ми були настільки успішними, наскільки ми можемо бути сьогодні, а також у створенні майбутнього, граючи позитивну роль у наших спільнотах.

Я завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу. Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду "Челсі" керівництво та турботу про клуб. Вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", - йдеться в заяві клубу від імені Абрамовича.

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