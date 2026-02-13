Апеляцію Гераскевича на дискваліфікацію з ОІ-2026 відхилили: українець відповів МОК

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, апеляцію якого на дискваліфікацію від участі в зимовій Олімпіаді-2026 відхилив Спортивний арбітражний суд (CAS), відповів на звинувачення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на свою адресу.

Як раніше розповів адвокат спортсмена у суді Євген Пронін, МОК звинуватив Владислава в тому, що він висловлював підтримку Україні, назвавши це "політичними заявами".

Ба більше, МОК прямо посилався на факт вручення Гераскевичу ордена Свободи президентом України Володимиром Зеленським вже після дискваліфікації як на нібито підтвердження політичної складової його дій.

"МОК прямо посилається на факт вручення мені державної нагороди від Президента України Зеленського як на нібито політичну складову мого бажання вдягнути "Шолом Пам'яті".

Чи дискваліфікують Кірсті Ковентрі (президентку МОК – прим.) за політичний медальний виступ як спортсменки на Олімпійських іграх, адже її за нього нагородив диктатор Мугабе?", – написав Гераскевич у соцмережі X.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Гераскевич за спеціальною процедурою подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026, але 13 лютого її було відхилено.

CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.