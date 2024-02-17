АПЛ: "Арсенал" без Зінченка розірвав аутсайдера, "Борнмут" із Забарним втратив перемогу (відео)

Відбулися матчі 25-го туру чемпіонату Англії за участю команд українців Олександра Зінченка та Іллі Забарного.

У поєдинках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді знищив "Бернлі" ( 0:5 ), а "Борнмут" Іллі Забарного в гостях зіграв унічию проти "Ньюкасла" ( 2:2 ).

"Каноніри" в першому таймі двічі розписалися у воротах суперника – уже на 4-й хвилині рахунок відкрив Мартін Едегор, а на 41-й хвилині Букайо Сака реалізував пенальті.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети відзначилися ще трьома голами. На 47-й хвилині Сака оформив дубль, на 66-й хвилині забив Леандро Троссард, а крапку в матчі на 78-й хвилині поставив Кай Гаверц.

Зінченко не потрапив до заявки "гармашів" на цей поєдинок через пошкодження.

Огляд матчу "Бернлі" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (55 очок) піднявся на друге місце в АПЛ. "Каноніри" на два бали відстають від лідера "Ліверпуля" та на три пункти випереджають "Манчестер Сіті", який провів на дві гри менше. "Бернлі" (13 очок) йде на передостанній, 19-й позиції.

У наступному турі "Арсенал" 24 лютого прийме "Ньюкасл", а суперником підопічних Венсана Компані того ж дня на виїзді стане "Крістал Пелас".

Своєю чергою, "Борнмут" був близький до перемоги в матчі з "Ньюкаслом". Після "сухого" першого тайму команди обмінялися голами на старті другої половини зустрічі – на 51-й хвилині "вишні" вийшли вперед зусиллями Домініка Соланке, але через сім хвилин "сороки" відповіли реалізованим пенальті Ентоні Гордона.

На 69-й хвилині підопічні Андоні Іраоли знову повели в рахунку – Антуан Семеніо забив після передачі Соланке. Проте команда Едді Гау знайшла сили відігратися – на 90+2-й хвилині Метт Рітчі врятував для господарів нічию.

Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і відіграв повний матч. На 62-й хвилині український захисник заробив жовту картку.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

"Борнмут" (28 очок) посідає 13-те місце в АПЛ. "Ньюкасл" (37 балів) перебуває на сьомій позиції.

У наступному турі команда Забарного 24 лютого прийме "Манчестер Сіті". Того ж дня "сороки" на виїзді зустрінуться з "Арсеналом" Зінченка.

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