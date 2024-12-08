АПЛ: "Арсенал" без Зінченка втратив очки, "Борнмут" із Забарним здійснив переможний камбек (відео)

Відбулися ще два матчі 15-го туру чемпіонату Англії з футболу за участю команд українців.

У поєдинках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Арсенал" на виїзді зіграв унічию з "Фулгемом" ( 1:1 ), а "Борнмут" у гостях здобув вольову перемогу над "Іпсвічем" ( 1:2 ).

"Дачники" відкрили рахунок на 11-й хвилині – відзначився Рауль Хіменес. На старті другого тайму "каноніри" відігралися – результативного удару завдав Вільям Саліба.

На 89-й хвилині команда Мікеля Артети могла вирвати перемогу, але гол Букайо Саки після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч через травму. Деталі пошкодження та терміни відновлення поки не повідомляються.

"Арсенал" (29 очок) посідає друге місце в АПЛ і на 6 балів відстає від лідера "Ліверпуля", який має матч у запасі. "Фулгем" (23 пункти) перебуває на 10-й позиції.

Огляд матчу "Фулгем" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

У паралельному поєдинку "Іпсвіч" на 21-й хвилині вийшов уперед проти "Борнмута" зусиллями Конора Чапліна.

Однак наприкінці гри "вишні" оформили камбек. На 88-й хвилині рахунок зрівняв Енес Унал, а на 90+5-й хвилині переможний м'яч забив Данго Уаттара.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв повний матч.

"Борнмут" (24 очки) вийшов на восьме місце в АПЛ. "Іпсвіч" йде в зоні вильоту, на 18-й сходинці, маючи у своєму активі 9 пунктів.

Огляд матчу "Іпсвіч" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

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