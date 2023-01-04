АПЛ: "Арсенал" із Зінченком не подужав головну сенсацію сезону, "Евертон" з Миколенком зазнав розгрому від екстренера "Шахтаря"

В рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка на власному полі зіграв унічию з "Ньюкаслом" (0:0), а "Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка вдома розгромно програв "Брайтону" (1:4), який очолює колишній керманич донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі увесь поєдинок. Підопічні Мікеля Артети тиснули на ворота суперника, але так і не змогли забити.

Огляд матчу

Незважаючи на втрату очок, команда Мікеля Артети очолює турнірну таблицію з 44 очками, випереджаючи найближчого переслідувача, "Манчестер Сіті", на 8 балів. "Городяни" також мають одну гру в запасі. "Ньюкасл" продовжує сенсаційно посідати третє місце в АПЛ, маючи у своєму активі 35 пунктів.

У наступному турі Зінченко і Ко 15 січня на виїзді проведуть дербі з "Тоттенгемом", а "сороки" того ж дня прийматимуть "Фулгем".

Своєю чергою, Миколенко також відіграв повний матч проти "Брайтона". Підопічні Френка Лемпарда не змогли потішити своїх уболівальників.

На 14-й хвилині гостей вивів уперед Каору Мітома. У другому таймі "чайки" довели справу до розгрому – відзначилися Еван Фергюсон, Соломон Марч і Паскаль Гросс. "Іриски" відповіли лише голом престижу Демарая Грея з пенальті в компенсований час.

Огляд матчу

Мерсисайдський клуб після поразки з 15 очками посідає 16-те місце. "Брайтон" набрав 27 очок та піднявся на восьму сходинку.

У наступному турі "іриски" 14 січня приймуть "Саутгемптон", а команда Де Дзербі цього ж дня вдома зіграє з "Ліверпулем".

Ще в одному матчі цього ігрового дня "Манчестер Юнайтед" на домашній арені розгромив "Борнмут" з рахунком 3:0.

На 23-й хвилині "червоні дияволи" вирвалися вперед зусиллями Каземіро, а після перерви перевагу "манкуніанців" зміцнив Люк Шоу. Наприкінці зустрічі остаточний рахунок встановив Маркус Рашфорд.

Огляд матчу

Після перемоги МЮ розташовується на четвретому місці в АПЛ, маючи 35 очок. "Борнмут" йде 15-м з 16 балами у своїй скарбничці.

У наступному турі команда Еріка тен Гаґа 14 січня прийматиме "Манчестер Сіті", а "вишні" того ж дня на виїзді зустрінуться з "Брентфордом".

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