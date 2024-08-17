АПЛ: "Борнмут" із Забарним вирвав нічию, Миколенко не врятував "Евертон" від розгрому (відео)

Українські захисники зіграли за свої клуби в першому турі чемпіонату Англії.
У матчах 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді зіграв унічию з "Ноттінгемом" (1:1), а "Евертон" іншого українського оборонця Віталія Миколенка вдома розгромно поступився "Брайтону" (0:3).
"Ноттінгем" відкрив рахунок на 23-й хвилині зусиллями Кріса Вуда, але "вишні" наприкінці поєдинку вирвали нічию – на 86-й хвилині забив Антуан Семеніо.
Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв весь матч.
Огляд матчу "Ноттінгем" – "Борнмут"
Буде додано незабаром.
"Брайтон" вийшов вперед у поєдинку проти "Евертона" на 26-й хвилині – відзначився Каору Мітома. На 56-й хвилині перевагу "чайок" зміцнив Денні Велбек.
На 66-й хвилині "іриски" залишилися в меншості – пряму червону картку заробив Ешлі Янг. На 87-й хвилині Сімон Адінгра відправив третій м'яч у ворота мерсисайдського клубу.
Миколенко зіграв повний матч у складі "Евертона". У моменті з першим голом українець програв боротьбу Янкубі Мінте, який виконав результативну передачу на Мітому.
Огляд матчу "Евертон" – "Брайтон"
Буде додано незабаром.
У другому турі АПЛ команда Забарного 25 серпня прийме "Ньюкасл", а клуб Миколенка днем раніше на виїзді зіграє проти "Тоттенгема".
Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" впевненою перемогою розпочати новий сезон АПЛ.
Читайте також:
Челсі – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 1-го туру АПЛ
Вдалий дебют Слота: "Ліверпуль" за 5 хвилин здобув перемогу на старті АПЛ (відео)
Пізній гол новачка приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в матчі-відкритті сезону АПЛ (відео)