АПЛ: "Борнмут" із Забарним вирвав нічию, Миколенко не врятував "Евертон" від розгрому (відео)

Українські захисники зіграли за свої клуби в першому турі чемпіонату Англії.

У матчах 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді зіграв унічию з "Ноттінгемом" ( 1:1 ), а "Евертон" іншого українського оборонця Віталія Миколенка вдома розгромно поступився "Брайтону" ( 0:3 ).

"Ноттінгем" відкрив рахунок на 23-й хвилині зусиллями Кріса Вуда, але "вишні" наприкінці поєдинку вирвали нічию – на 86-й хвилині забив Антуан Семеніо.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв весь матч.

Огляд матчу "Ноттінгем" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

"Брайтон" вийшов вперед у поєдинку проти "Евертона" на 26-й хвилині – відзначився Каору Мітома. На 56-й хвилині перевагу "чайок" зміцнив Денні Велбек.

На 66-й хвилині "іриски" залишилися в меншості – пряму червону картку заробив Ешлі Янг. На 87-й хвилині Сімон Адінгра відправив третій м'яч у ворота мерсисайдського клубу.

Миколенко зіграв повний матч у складі "Евертона". У моменті з першим голом українець програв боротьбу Янкубі Мінте, який виконав результативну передачу на Мітому.

Огляд матчу "Евертон" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

У другому турі АПЛ команда Забарного 25 серпня прийме "Ньюкасл", а клуб Миколенка днем раніше на виїзді зіграє проти "Тоттенгема".

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" впевненою перемогою розпочати новий сезон АПЛ.

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