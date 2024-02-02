АПЛ: "Борнмут" із Забарним зіграв унічию, МЮ вирвав перемогу в шаленому матчі з 7 голами (відео)

У четвер, 1 лютого, відбулися заключні поєдинки 22-го туру чемпіонату Англії з футболу.

В останніх матчах 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді зіграв унічию з "Вест Гемом" ( 1:1 ), а "Манчестер Юнайтед" у гостях здолав "Вулвергемптон" ( 3:4 ).

"Вишні" повели в рахунку вже на третій хвилині поєдинку зусиллями Домініка Соланке.

Проте втримати перемогу команді Андоні Іраоли не вдалося – на 61-й хвилині Джеймс Ворд-Праус врятував для "молотобійців" нічию, реалізувавши пенальті.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв повний матч. Для 21-річного українця це був уже 21-й поєдинок цього сезону АПЛ.

Нічия дозволила "Борнмуту" (26 очок) піднятися на 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Вест Гем" (36 балів) залишився на шостій позиції.

У наступному турі команда Забарного 4 лютого прийме "Ноттінгем", а "молотобійці" того ж дня на виїзді позмагаються з "Манчестер Юнайтед".

Огляд матчу "Вест Гем" – "Борнмут"

А в заключному поєдинку 22-го туру АПЛ "Вулвергемптон" і "Манчестер Юнайтед" влаштували гольову феєрію. На 5-й хвилині Маркус Рашфорд вивів "манкуніанців" вперед, після чого на 22-й хвилині Расмус Гейлунд відправив другий м'яч у ворота "вовків".

У другому таймі господарі зуміли скоротити відставання – на 71-й хвилині пенальті реалізував Пабло Сарабія, але вже за чотири хвилини Скотт Мактоміней повернув "червоним дияволам" гандикап у два м'ячі.

"Вулвергемптон" не опустив руки та знайшов сили відігратися. На 85-й хвилині відзначився Макс Кілман, а на 90+5-й хвилині Педру Нету зробив рахунок у матчі рівним.

Однак це був ще не кінець. Команда Еріка тен Гага таки змогла вирвати перемогу – на 90+7-й хвилині вирішальний гол забив 18-річний Коббі Мейну.

Завдяки перемозі "Манчестер Юнайтед" (35 очок) вийшов на сьоме місце в АПЛ. "Вулвергемптон" з 29 балами залишився на 11-й сходинці

У наступному турі МЮ 4 лютого прийме "Вест Гем". Того ж дня "Вулвергемптон" на виїзді зіграє проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Манчестер Юнайтед"

Читайте також:

"Реал" з Луніним здобув впевнену перемогу та посунув "Жирону" з першого місця в Ла Лізі (відео)

"Аль-Наср" без Роналду з голом зі своєї половини поля знищив "Інтер" Маямі Мессі та Кривцова (відео)

Тренер "Челсі" висловився про змарнований супершанс Мудрика та розгромну поразку від "Ліверпуля"