АПЛ: "Брентфорд" без Ярмолюка програв "Тоттенгему", "Манчестер Юнайтед" зазнав поразки (відео)

Відбулися ще два поєдинки 24-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії з футболу.

У матчах 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка вдома програв "Тоттенгему" ( 0:2 ), а "Манчестер Юнайтед" на своєму полі зазнав поразки від "Крістал Пелас" ( 0:2 ).

"Шпори" вийшли вперед на 29-й хвилині зустрічі – автоголом відзначився півзахисник "бджіл" Віталі Янельт. Під завісу гри команда Ангелоса Постекоглу збільшила свою перевагу – на 87-й хвилині забив Папе Матар Сарр.

Зазначимо, що Ярмолюк провів весь поєдинок на лавці для запасних "Брентфорда".

Після цього матчу "Брентфорд" (31 очок) посідає 11-те місце в АПЛ. "Тоттенгем" (27 балів) піднявся на 14-ту позицію.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Тоттенгем"

У паралельному матчі "Крістал Пелас" обіграв "Манчестер Юнайтед" завдяки дублю, який оформив Жан-Філіп Матета, вразивши ворота "червоних дияволів" на 64-й і 89-й хвилинах.

Після цієї поразки "Манчестер Юнайтед" (29 очок) опустився на 13-те місце в АПЛ. "Крістал Пелас" (30 пунктів) вийшов на 12-ту сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Крістал Пелас"

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