АПЛ: "Брентфорд" з Ярмолюком зупинив "Астон Віллу", Миколенко допоміг "Евертону" перемогти, "Борнмут" із Забарним програв

У матчах 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Брентфорд" Єгора Ярмолюка на виїзді зіграв унічию з "Астон Віллою" ( 3:3 ), "Евертон" Віталія Миколенка вдома здолав "Бернлі" ( 1:0 ), а "Борнмут" Іллі Забарного в гостях поступився "Лутону" ( 2:1 ).

"Астон Вілла" вела в рахунку проти "Брентфорда" завдяки голам Оллі Воткінса (39-та хвилина) та Моргана Роджерса (46').

Потім "бджоли" здійснили камбек: відзначилися Занка (59'), Бріан Мбемо (61') і Йоан Вісса (68'). Але втримати перемогу гостям не вдалося – на 80-й хвилині Воткінс оформив дубль і врятував "левів" від поразки.

Ярмолюк розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 81-й хвилині.

"Астон Вілла" (60 очок) посідає четверте місце в АПЛ. "Брентфорд" (29 балів) йде на 16-й позиції.

"Евертон" обіграв "Бернлі" завдяки точному удару, якого в компенсований до першого тайму час завдав Домінік Калверт-Льюїн.

Зазначимо, що на 67-й хвилині команда Венсана Компані залишилася в меншості – пряму червону картку отримав Дара O'Ші.

Миколенко відіграв повний матч у складі "іриисок" та був одним з найкращих серед обох команд.

"Евертон" (29 очок) розташовується на 15-му місці в АПЛ. "Бернлі" (19 балів) перебуває на передостанній, 19-й позиції.

"Борнмут" відкрив рахунок у матчі з "Лутоном" на 52-й хвилині зусиллями Маркуса Таверньє.

Однак новачок елітного дивізіону зумів здійснити камбек. На 73-й хвилині Джордан Кларк відновив паритет у грі, а на 90-й хвилині Карлтон Морріс приніс своїй команді перемогу.

Забарний провів весь матч у складі "вишень". Його помилка наприкінці матчу дозволила "Лутону" забити вирішальний гол –українець програв боротьбу і дав супернику пробити по воротах.

"Борнмут" (41 очко) посідає 12-те місце у турнірній таблиці АПЛ. "Лутон" (25 пунктів) залишився в зоні вильоту на 18-й сходинці – "капелюшники" за додатковими показниками поступаються "Ноттінгему", який з матчем у запасі перебуває на рятівній 17-й позиції.

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