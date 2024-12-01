АПЛ: "Челсі" без Мудрика знищив "Астон Віллу", "Евертон" з Миколенком розгромно програв МЮ

Відбулися ще два матчі 13-го туру чемпіонату Англії за участю команд українських футболістів.

У поєдинках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Челсі" Михайла Мудрика вдома розгромив "Астон Віллу" ( 3:0 ), а "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зазнав нищівної поразки від "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:4 .

Ще до перерви у складі "пенсіонерів" відзначилися Ніколас Джексон і Енцо Фернандес, а в другому таймі Коул Палмер довів справу до розгрому.

Мудрик провів весь матч на лавці для запасних.

"Челсі" (25 очок) вийшов на третє місце в АПЛ. "Астон Вілла" (19 балів) опустилася на 12-ту позицію.

Огляд матчу "Челсі" – "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

За "Манчестер Юнайтед" у ворота "Евертона" в першому таймі забивали Маркус Рашфорд і Джошуа Зіркзе. Після перерви ці ж гравці відзначилися вдруге, оформивши дублі.

Миколенко відіграв повний матч у складі мерсисайдського клубу і на 39-й хвилині отримав жовту картку.

МЮ з 19 очками піднявся на 9-те місце в АПЛ. "Евертон" з 11 пунктами розташовується на 15-й сходинці.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

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