АПЛ: "Челсі" у більшості не дотиснув "Ноттінгем", "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" поділили очки

Відбулися ще два поєдинки сьомого туру чемпіонату Англії з футболу.
У матчах 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Челсі" на своєму полі не зумів здолати "Ноттінгем" (1:1), а "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" не змогли визначити сильнішого (0:0).
На 49-й хвилині "Ноттінгем" відкрив рахунок завдяки Крісу Вуду. Невдовзі лондонці відігралися – на 57-й хвилині забив Ноні Мадуеке.
На 78-й хвилині гості залишилися в меншості – другу жовту картку заробив Джеймс Ворд-Праус.
Однак скористатися чисельною перевагою та вирвати перемогу "синім" не вдалося.
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на заміну на 90-й хвилині замість Джейдона Санчо, але не встиг чимось запам'ятатися.
"Челсі" (14 очок) посідає четверте місце у чемпіонаті Англії, відстаючи від лідера "Ліверпуля" на 4 бали. "Ноттінгем" йде дев'ятим, маючи у своєму активі 10 балів.
У матчах восьмого туру АПЛ, які відбудуться після міжнародної паузи, "Челсі" 20 жовтня на виїзді зустрінеться з "Ліверпулем", а "Ноттінгем" днем пізніше прийме "Крістал Пелас".
Огляд матчу "Челсі" – "Ноттінгем"
Буде додано незабаром.
У паралельній грі "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" голів не забивали. Бірмінгемці з 14 очками розташовуються на п'ятому місці в АПЛ, а "червоні дияволи" з 8 пунктами перебувають на 14-й сходинці.
У наступному турі підопічні Унаї Емері 19 жовтня зіграють у гостях проти "Фулгема", а команда Еріка тен Гага того ж дня прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.
Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Юнайтед"
Буде додано незабаром.
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