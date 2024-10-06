АПЛ: "Челсі" у більшості не дотиснув "Ноттінгем", "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" поділили очки

Відбулися ще два поєдинки сьомого туру чемпіонату Англії з футболу.

У матчах 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Челсі" на своєму полі не зумів здолати "Ноттінгем" ( 1:1 ), а "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" не змогли визначити сильнішого ( 0:0 ).

На 49-й хвилині "Ноттінгем" відкрив рахунок завдяки Крісу Вуду. Невдовзі лондонці відігралися – на 57-й хвилині забив Ноні Мадуеке.

На 78-й хвилині гості залишилися в меншості – другу жовту картку заробив Джеймс Ворд-Праус.

Однак скористатися чисельною перевагою та вирвати перемогу "синім" не вдалося.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на заміну на 90-й хвилині замість Джейдона Санчо, але не встиг чимось запам'ятатися.

"Челсі" (14 очок) посідає четверте місце у чемпіонаті Англії, відстаючи від лідера "Ліверпуля" на 4 бали. "Ноттінгем" йде дев'ятим, маючи у своєму активі 10 балів.

У матчах восьмого туру АПЛ, які відбудуться після міжнародної паузи, "Челсі" 20 жовтня на виїзді зустрінеться з "Ліверпулем", а "Ноттінгем" днем пізніше прийме "Крістал Пелас".

Огляд матчу "Челсі" – "Ноттінгем"

Буде додано незабаром.

У паралельній грі "Астон Вілла" та "Манчестер Юнайтед" голів не забивали. Бірмінгемці з 14 очками розташовуються на п'ятому місці в АПЛ, а "червоні дияволи" з 8 пунктами перебувають на 14-й сходинці.

У наступному турі підопічні Унаї Емері 19 жовтня зіграють у гостях проти "Фулгема", а команда Еріка тен Гага того ж дня прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

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