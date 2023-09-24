АПЛ: "Челсі" з Мудриком у меншості провалився, Забарний не врятував "Борнмут" від фіаско

В рамках 6-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" українця Михайла Мудрика вдома програв "Астон Віллі" ( 0:1 ), а "Борнмут" ще одного нашого співвітчизника Іллі Забарного на виїзді поступився "Брайтону" ( 3:1 ).

Єдиний гол "пенсіонери" пропустили на 73-й хвилині. Перемогу "Астон Віллі" приніс точний удар Оллі Воткінса.

Мудрик вийшов у стартовому складі "синіх" та відіграв 60 хвилин, після чого його замінив Бен Чілвелл. Зазначимо, що на 58-й хвилині "Челсі" залишився в меншості – пряму червону картку заробив французький захисник Мало Густо.

У першому таймі Михайло міг відзначитися гольовим асистом. Українець вишуканою передачею вивів Ніколаса Джексона один на один з воротарем "левів", але сенегальський нападник не реалізував чудовий шанс.

"Челсі" вже втретє поспіль втратив очки в АПЛ. Команда Маурісіо Почеттіно з 5 очками перебуває лише на 14-й позиції в турнірній таблиці. "Астон Вілла" з 12 балами піднялася на шосту сходинку.

У паралельному матчі "Борнмут" повів у грі з "Брайтоном" на 25-й хвилині зусиллями Домініка Соланке.

Однак команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі здійснила камбек. У компенсований до першого тайму час автоголом відзначився захисник "вишень" Мілош Керкез.

А в другому таймі дубль оформив японський півзахисник "Брайтона" Каору Мітома, забивши на 46-й і 77-й хвилинах.

Забарний провів на полі весь матч та отримав на 40-й хвилині жовту картку.

"Борнмут" із трьома очками розташовується на 17-му місці в таблиці АПЛ. "Брайтон" з 15 пунктами вийшов на третю позицію.

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