АПЛ: "Челсі" з Мудриком врятував очко проти команди Ярмолюка, "Евертон" з Миколенком зазнав фіаско

Відбулися матчі 27-го туру чемпіонату Англії з футболу за участю трьох українців.

У поєдинках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграв унічию 2:2 з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка вдома поступився "Вест Гему" з рахунком 1:3 .

На 35-й хвилині Ніколас Джексон вивів "Челсі" вперед. Проте у другому таймі "бджоли" переламали перебіг поєдинку – на 50-й хвилині рахунок зрівняв Мадс Рерслев Расмуссен, а на 69-й хвилині забив Йоан Вісса.

І все ж, підопічним Маурісіо Почеттіно вдалося уникнути поразки. На 83-й хвилині нічию для "пенсіонерів" врятував Аксель Дісасі.

Мудрик і Ярмолюк розпочали зустріч на лавці для запасних. Михайло вийшов на заміну на 71-й хвилині, а Єгор з'явився на полі на 87-й хвилині.

Після цього матчу "Челсі" (36 очок) посідає 11-те місце в АПЛ. "Брентфорд" (26 балів) йде на 15-й позиції.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі "Евертон" і "Вест Гем" у першому таймі голів не забивали – перед перервою "іриски" могли виходити вперед, але Бету не реалізував пенальті.

У другому таймі Бету реабілітувався і забив з гри на 56-й хвилині. Через шість хвилин Курт Зума відзначився за гостей і зрівняв рахунок.

Наприкінці поєдинку "молотобійці" забили ще два голи і вирвали перемогу. На 90+1-й хвилині точного удару завдав Томаш Соучек, а на 90+5-й хвилині остаточний рахунок встановив Едсон Омар Альварес.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Вест Гем"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "іриски" (25 очок) посідають 16-те місце в АПЛ. "Вест Гем" (42 пункти) піднявсяна сьому позицію.

Нагадаємо, в листопаді минулого року "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдський клуб подав апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

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