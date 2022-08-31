АПЛ: "Челсі" зазнали сенсаційної поразки від "святих", "Евертон" із Миколенком вчергове пішов з поля без перемоги (відео)

Так, лондонський "Челсі" несподівано поступився на виїзді "Саутгемптону" з рахунком 1:2 .

Зазначимо, що відкрили рахунок у цій грі гості - точним ударом на 23 хвилині відзначився Рахім Стерлінг. Утім, вже за п'ять хвилин "святі" відновили паритет завдяки зусиллям Ромео Лавії.

Вирішальним є став гол Адама Армстронга, який була забито в додатковий час першого тайму. Таким чином, перемігши лондонців, господарі зрівнялися з ними за заліковими очками в турнірній таблиці - обидві команди тепер мають по сім очок та однакову різницю забитих та про пропущених голів (-2).

До вашої уваги відеоогляд гри між "Саутгемптоном" та "Челсі".

"Святі" йдуть сьомими, а "Челсі" розташувався на сходинку нижче;

До цієї зустрічі "Саутгемптон" не міг здолати "синіх" протягом п'яти ігор поспіль, а остання дуель між цими клубами завершилася розгромною перемогою "Челсі" з рахунком 6:0;

У наступонму, 6-му турі АПЛ "Саутгемптон" вирушить у гості до "Вулвергемптона", а лондонці в дербі прийматимуть "Вест Гем". Обидва ці поєдинки відбудуться у суботу, 3-го вересня.

У іншому протистояння ігрового дня "Евертон" українця Віталія Миколенка звів до нічиєї виїзний поєдинок із "Лідсом" ( 1:1 ).

Саме "іриски" першими забили у цій грі, на 17-й хвилині воротаря господарів засмутив Ентоні Гордон. Утім, піти переможцем "Евертону" не судилося, адже на 55 хвилині футболіст "Лідса" Луїс Сіністерра зрівняв рахунок, який і протримався до фінального свистка.

Що стосується Миколенка, то він провів на полі всі 90 хвилин. Цікаво, що головний тренер "Евертон" Френк Лемпард взагалі не провів жодної заміни в цій грі.

До вашої уваги відеоогляд матчу між "Лідсом" та "Евертоном".

"Лідс" тепер має вісім очок та, як наслідок, піднявся на п'яту сходинку в турнірній таблиці АПЛ;

"Евертон", своєю чергою, має три пункти та йде 15-м. "Іриски" досі не знають смаку перемог у новому сезоні внутрішньої першості. На їх ньому рахунку три нічиї та дві поразки;

У наступному турі "Лідс" зіграє на виїзді з "Брентфордом", а "Евертон" у дербі поміряється силами з "Ліверпулем". Обидві дуелі відбудуться також 3-го вересня.

Додамо, що в інших двох матчах ігрового дня 5-го туру АПЛ "Крістал Пелас" розписав удома нічию з "Брентфордом" (1:1), а "Фулгем" на своєму стадіоні здолав "Брайтон" (2:1).