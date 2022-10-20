АПЛ: "Евертон" з Миколенком програв утретє поспіль, перемога "Ліверпуля", несподівана невдача "Челсі" (відео)

У середу, 19 жовтня, відбулася низка матчів 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді поступився "Ньюкаслу" - 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі на 31-й хвилині забив хавбек "сорок" Мігель Анхель Альмірон.

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі повний матч. Українець зіграв в одинадцятому поспіль поєдинку "ірисок" в АПЛ.

Ньюкасл - Евертон: огляд матчу

Зазнавши третьої поразки поспіль, "Евертон" з 10 очками посідає 15-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Ньюкасл" з 18 балами йде на шостій позиції.

У наступному турі "іриски" 22 жовтня прийматимуть "Крістал Пелас", а "сороки" наступного дня в гостях зіграють проти "Тоттенгема".

В іншому матчі 12-го туру АПЛ "Ліверпуль" вдома здолав "Вест Гем" - 1:0 .

Перемогу команді Юргена Клоппа приніс точний удар Дарвіна Нуньєса на 22-й хвилині поєдинку. Зазначимо, що наприкінці першого тайму форвард "молотобійців" Джеррод Бовен не реалізував пенальті.

Ліверпуль - Вест Гем: огляд матчу

"Ліверпуль" з 16 балами піднявся на сьому сходинку в чемпіонаті. "Вест Гем" йде 13-м з 11 очками.

У наступному турі "мерсисайдці" 22 жовтня завітають у гості до "Ноттінгема", а "молотобійці" 24 жовтня прийматимуть "Борнмут".

Ще в одному матчі 12-го туру АПЛ "Челсі" на виїзді не зумів обіграти "Брентфорд" - 0:0 .

Брентфорд - Челсі: огляд матчу

"Челсі" з 20 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Брентфорд" - дев'ятий з 14 заліковими пунктами.

У наступному турі "сині" 22 жовтня вдома зіграють з "Манчестер Юнайтед", а "бджоли" наступного дня на виїзді зустрінуться з "Астон Віллою".

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