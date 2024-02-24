АПЛ: "Евертон" з Миколенком втратив перемогу над "Брайтоном", "Манчестер Юнайтед" зазнав поразки

У поєдинках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграв унічию з "Брайтоном" ( 1:1 ), "Манчестер Юнайтед" вдома програв "Фулгему" ( 1:2 ).

"Іриски" вийшли вперед на на 73-й хвилині завдяки голу Джерреда Брентвейта. Але команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зуміла врятуватися від поразки – на 90+5-й хвилині відзначився Льюїс Данк.

Зазначимо, що "чайки" вирвали нічию в меншості, оскільки на 81-й хвилині пряму червону картку заробив Біллі Гілмор.

Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та відіграв весь матч. Для 24-річного українця цей поєдинок став 21-м цього сезону в АПЛ, на його рахунку два голи.

Після цього матчу "Евертон" (21 бал) посідає 17-те місце в чемпіонаті Англії. В листопаді минулого року мерсисайдський клуб позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. "Брайтон" (39 балів) розташовується на сьомій позиції.

Огляд матчу "Брайтон" – "Евертон"

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У паралельному матчі Келвін Бессі на 65-й хвилині вивів "Фулгем" вперед проти "Манчестер Юнайтед". Команда Еріка тен Гага на 89-й хвилині відігралася зусиллями Гаррі Магвайра. Але "дачники" все ж вирвали перемогу – на 90+7-й хвилині забив Алекс Івобі.

Після перемоги "Фулгем" (32 очки) посідає 12-те місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (44 бали) залишився на шостій сходинці.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Фулгем"

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Додамо, що ще в одному матчі 26-го туру англійського чемпіонату "Астон Вілла" на своєму полі перемогла "Ноттінгем" (4:2).

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