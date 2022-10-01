АПЛ: камбек "Челсі" та команди Миколенка, божевільний дебют екстренера "Шахтаря" проти "Ліверпуля"

У суботу, 1 жовтня, відбулася низка матчів 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Непрості перемоги здобули "Челсі" та "Евертон" українця Віталія Миколенка, а "Брайтон" колишнього керманича донецького "Шахтаря" Роберто Де Дербі зіграв у результативну нічию з "Ліверпулем".

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка в матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги на виїзді переміг "Саутгемптон" - 1:2 .

"Святих" на початку другого тайму вивів уперед Джо Арібо, але буквально за дві хвилини "ірискам" вдалося перевернути перебіг протистояння. На 52-й хвилині рахунок зрівняв Конор Коуді, після чого Двайт Макніл забив переможний м'яч.

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі мерсисайдського клубу та провів на полі повний матч.

Огляд матчу

"Евертон" здобув другу перемогу поспіль і з 10 очками піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Саутгемптон" має 7 балів і йде 16-м.

У наступному турі "іриски" 9 жовтня зіграють з "Манчестер Юнайтед", а "святі" днем раніше протистоятимуть "Манчестер Сіті".

У паралельному матчі "Челсі" в гостях обіграв "Крістал Пелас" - 1:2 .

Уже на сьомій хвилині "орли" відкрили рахунок зусиллями Одсонна Едуара. Проте на 38-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг відновив паритет у зустрічі, а на останній хвилині основного часу Конор Галлагер приніс "синім" перемогу.

Огляд матчу

"Челсі" з 13 очками вийшов на п'яту сходинку в чемпіонаті. "Крістал Пелас" з 6 пунктами розташовується на 17-й позиції.

У наступному турі "сині" 8 жовтня зіграють проти "Вулвергемптона", а "орли" на наступний день прийматимуть "Лідс".

Одночасно відбувся поєдинок між "Ліверпулем" і "Брайтоном", який нещодавно очолив колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дербі. У своєму дебютному матчі біля керма "чайок" італійський фахівець здобув результативну нічию - 3:3 .

Швидкий дубль Леандро Троссарда змусив "мерсисайдців" відіграватися. На це команда Юргена Клоппа відповіла двома голами Роберто Фірміно. На 63-й хвилині захисник "Брайтона" Адам Вебстер відзначився автоголом, що дозволило господарям вирватися вперед. Однак втримати перемогу "Ліверпулю" не вдалося - на 83-й хвилині Троссард оформив хет-трик і врятував для команди Де Дзербі нічию.

Огляд матчу

"Ліверпуль" з 10 очками посідає дев'яте місце в таблиці АПЛ. "Брайтон" з 14 балами перебуває на четвертій сходинці.

У наступному турі "мерсисайдці" 9 жовтня на виїзді зіграють з "Арсеналом", а "чайки" днем раніше зустрінуться з "Тоттенгемом".

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