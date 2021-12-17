АПЛ: "Ліверпуль" із історичним рекордом переміг "Ньюкасл", а "Челсі" несподівано спіткнувся об "Евертон" (відео)

"Червоні" продовжили гонитву за "Манчестер Сіті".

У четвер, 16 грудня , були зіграні два матча 17-го туру англійської Прем'єр-ліги - "Ліверпуль" приймав удома "Ньюкасл", а до "Челсі" завітав "Евертон".

Підопічні Юргена Клоппа вже на сьомій хвилині опинилися в ролі наздоганяючих - відзначився ексгравець "мерсисайдців" Джонджо Шелві.

Утім, в середині першого тайму господарям за чотири хвилини вдалося все перевернути догори дригом - на 21 хвилині Діогу Жота відновив паритет, а на 25-й Мохамед Салах вивів "Ліверпуль" уперед.

Закріпив успіх господарів за три хвилини до кінця основного часу Трент Александер-Арнольд. Як підсумок, 3:1 на користь "Ліверпуля" і вони продовжили гонитву за лідером - "Манчестер Сіті". Як наслідок, тепер в активі команди Клоппа 40 очок та друга сходинка в турнірній таблиці. Від "городян" вони відстають усього на один пункт. Що стосується "Ньюкасла", то вони залишилися з десятьма балами на 19 позиції.

Зазначимо, що для "Ліверпуля" цей результат став особливим, адже вони першими в історії англійського футболу досягли позначки в дві тисячі перемог. Окрім того, "червоні" забивають у 32 останніх матчах у всіх змаганнях, що є найтривалішою гольовою серією в історії клубу.

Що стосується "Челсі", то підопічні Томаса Тухеля несподівано зіграли внічию вдома проти "Евертона" з рахунком 1:1 .

Обидва голи були забиті вже в другій половині протистояння - на 70 хвилині вперед "синіх" вивів Мейсон Маунт, а за чотири хвилини зрівняв рахунок Джаррад Брантвейт. "Челсі" після цієї нічиєї набрав 37 очок, проте все одно залишився на третій сходинці. "Евертон" має тепер 19 балів та йде 14-м.