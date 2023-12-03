АПЛ: "Ліверпуль" у шаленій "перестрілці" вирвав перемогу, "Борнмут" Забарного ледь не створив сенсацію (відео)

Завершилися ще два поєдинки 14-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У матчах 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" на своєму полі здолав "Фулгем" ( 4:3 ), а "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного вдома зіграв унічию з "Астон Віллою" ( 2:2 ).

У першому таймі мерсисайдці двічі виходили вперед завдяки голам Трента Александра-Арнольда та Алексіса Макалістера, але "дачники" обидва рази швидко відігралися – забили Гаррі Вілсон і Кенні Тете.

У другому таймі "червоні" домінували на полі, але на 80-й хвилині Боббі Декордова-Рід несподівано вивів гостей уперед.

Утім, команда Юргена Клоппа спромоглася здійснити камбек. На 87-й хвилині Ватару Ендо зрівняв рахунок, а вже через хвилину Александр-Арнольд забив переможний м'яч, таким чином оформивши дубль.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" (31 бал) піднявся на друге місце в АПЛ. "Фулгем" (15 очок) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "червоні" 6 грудня на виїзді протистоятимуть "Шеффілд Юнайтед", а "Фулгем" того ж дня прийме "Ноттінгем".

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Фулгем"

В іншому матчі ігрового дня "Борнмут" Забарного був близьким до перемоги над "Астон Віллою". На 10-й хвилині "вишні" повели в рахунку зусиллями Антуана Семеніо. На 20-й хвилині гості відповіли голом Леона Бейлі.

На 52-й хвилині Домінік Соланке вдруге в цьому поєдинку вивів "Борнмут" вперед, але втримати переможний результат команді Забарного не вдалося – на 90-й хвилині Оллі Воткінс приніс "левам" нічию.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв повний матч.

"Борнмут" (13 очок) посідає 16-те місце в АПЛ. "Астон Вілла" (29 пунктів) йде на четвертій сходинці.

У наступному турі команда Забарного 6 грудня на виїзді зіграє з "Крістал Пелас", а підопічні Унаї Емері того ж дня прийматимуть "Манчестер Сіті".

Огляд матчу "Борнмут" – "Астон Вілла"

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