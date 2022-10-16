АПЛ: "Ліверпуль" завдав поразки "Манчестер Сіті", перемоги "Арсенала" та "Челсі", невдача МЮ

Команда Олександра Зінченка зміцнила своє лідерство в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

У неділю, 16 жовтня, відбулася низка матчів 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Центральним поєдинком стала дуель "Ліверпуля" з "Манчестер Сіті" - команда Юргена Клоппа здобула перемогу над "городянами" на власному стадіоні "Енфілд" - 1:0 .

Єдиний гол на 76-й хвилині забив єгипетський форвард "мерсисайдців" Мохаммед Салах після асисту від свого голкіпера Аліссона. Варто зазначити, що перед цим на 53-й хвилині підопічні Хосепа Гвардіоли також вражали ворота суперника, але гол Філа Фодена було скасовано після втручання VAR через порушення правил.

Додамо, що наприкінці матчу червону картку отримав головний тренер "червоних" Юрген Клопп, який занадто емоційно реагував на події на полі.

Зазнавши першої поразки в сезоні, "Манчестер Сіті" з 23 очками залишається на другому місці в таблиці АПЛ. "Ліверпуль" з 13 балами піднявся на восьму сходинку.

У наступному турі "небесно-блакитні" 22 жовтня приймуть "Брайтон", а "червоні" 19 жовтня вдома зіграють проти "Вест Гема".

Своєю чергою, лондонський "Арсенал" на виїзді здолав "Лідс" - 0:1 . Вирішальний гол на 35-й хвилині забив хавбек "канонірів" Букайо Сака. Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки на гру через травму.

"Арсенал" з 27 очками закріпився на вершині таблиці АПЛ. "Лідс" з 9 балами посідає 15-ту сходинку.

У наступному турі команда Мікеля Артети 23 жовтня завітає в гості до "Саутгемптона", а "Лідс" 20 жовтня на виїзді зустрінеться з "Лестером".

В іншому матчі туру "Челсі" в гостях обіграв "Астон Віллу" - 0:2 . Перемогу "синім" принесли два голи Мейсона Маунта на 6-й і 65-й хвилинах відповідно.

"Челсі" з 19 очками розташовується на четвертому місці в таблиці АПЛ. "Астон Вілла" йде 16-ю з 9 заліковими пунктами.

У наступному турі "пенсіонери" 19 жовтня в гостях зіграють проти "Брентфорда", а бірмінгемці на наступний день проведуть виїзний поєдинок з "Фулгемом".

Ще в одному поєдинку 11-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" на домашній арені розішовся нічиєю з "Ньюкаслом" - 0:0 .

МЮ з 16 очками посідає п'яте місце в таблиці АПЛ. "Ньюкасл" йде слідом, маючи у своєму активі 15 балів.

У наступному турі "червоні дияволи" прийматимуть "Тоттенгем", а "сороки" вдома зіграють проти "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка. Обидва матчі відбудуться 19 жовтня.

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