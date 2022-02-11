АПЛ: "Ліверпуль" завдяки дублю португальця обіграв "Лестер", "Арсенал" у меншості втримав перемогу над "вовками"

Інтрига в боротьбі за чемпіонський титул починає оживати.

У четвер, 10 лютого, в рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" на домашній арені переміг "Лестер" ( 2:0 ), а в паралельному матчі лондонський "Арсенал" в гостях здолав "Вулвергемптон" ( 0:1 ).

Героєм поєдинку, який відбувався на "Енфілді", став португальський нападник "мерсисайдців" Діогу Жота. Спершу він відкрив рахунок на 34-й хвилині, а потім на 87-й хвилині оформив дубль, закривши питання про переможця зустрічі.

Своєю чергою, єдиний м'яч у протистоянні "вовків" та "канонірів" було забито на 25-й хвилині. Після передачі Александра Ляказетта відзначився бразилець Габріель. Зазначимо, що від 69-й хвилини "гармаші" грали в меншості після того, як арбітр вилучив з поля Габріеля Мартінеллі.

Завдяки своїй перемогі "Ліверпуль" із 51 балом закріпився на 2-му місці в АПЛ. Підопічні Юргена Клоппа, маючи гру в запасі, відстають від лідера чемпіонату "Манчестер Сіті" на 9 пунктів. "Лестер" з 26 очками посідає 12-ту позицію.

"Арсенал", обійшовши в турнірній таблиці "Манчестер Юнайтед", з 39 очками перемістився на 5-ту сходинку. "Вулвергемптон" - восьмий з 34 пунктами у своєму активі.

Читайте також:

Клуб Джеррарда влаштував епічну зарубу в АПЛ, "святі" за дві хвилини здійснили божевільний камбек проти "Тоттенгема"

Оштрафували та відібрали домашніх улюбленців: одноклубника Ярмоленка покарали за побиття кота