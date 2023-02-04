АПЛ: "Ліверпуль" зазнав нищівної поразки, складна перемога МЮ, невдача нового клубу Забарного

В рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" на виїзді розгромно програв "Вулвергемптону" ( 3:0 ), "Манчестер Юнайтед" вдома здолав "Крістал Пелас" ( 2:1 ), а "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного в гостях поступився "Брайтону" ( 1:0 ).

Фіаско команди Юргена Клоппа почалося на самому старті гри проти "вовків". Вже на 5-й хвилині Жоель Матіп відзначився автоголом, а за сім хвилин "мерсисайдці" пропустили вдруге – автором результативного удару став Крейг Доусон. У другому таймі гості добили суперника – на 71-й хвилині Рубен Невіш відправив третій м'яч до сітки воріт "червоних".

"Ліверпуль" з 29 очками залишився на десятому місці в АПЛ. "Вулвергемптон" (20 балів) залишив зону вильоту, піднявшись на 15-ту позицію.

У наступному турі команда Клоппа 13 лютого на "Енфілді" зійдеться в мерсисайдському дербі з "Евертоном". А "вовки" 11 лютого на виїзді зіграють із "Саутгемптоном".

У паралельному матчі "Манчестер Юнайтед" обіграв "Крістал Пелас" завдики голам Бруну Фернандеш (7-ма хвилина, з пенальті) та Маркуса Рашфорда (62-га хвилина). На 70-й хвилині "червоні дияволи" залишилися в меншості – Каземіро був вилучений з поля за неспортивну поведінку. Однак гості не змогли уникнути поразки, відповівши лише м'ячем Джеффрі Шлуппа на 76-й хвилині.

"Манчестер Юнайтед" (42 очки) вийшов на третю сходинку в турнірній таблиці. "Крістал Пелас" йде 12-м з 24 пунктами у своєму активі.

У наступному турі команда Еріка тен Гага 8 лютого прийме "Лідс", 11 лютого "орли" вдома зустрінуться з "Брайтоном".

У ще одному матчі ігрового дня "Борнмут", куди цього тижня перейшов з київського "Динамо" український захисник Ілля Забарний, мінімально програв "Брайтону", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Єдиний м'яч "чайки" забили наприкінці зустрічі – Каору Мітома завдав точного удару на 87-й хвилині. Забарний не потрапив до заявки "вишень" на цю гру.

"Борнмут" (17 очок) опустився на передостаннє – 19-те місце в АПЛ. "Брайтон" (34 бали) розташовується на шостій сходинці.

У наступному турі Забарний може дебютувати в складі "вишень" 11 лютого в домашньому поєдинку проти "Ньюкасла". Того ж дня підопічні Де Дзербі завітають у гості до "Крістал Пелас".

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