АПЛ: "Ліверпуль" знищив "Арсенал" у центральному матчі туру і продовжив гонитву за чемпіонством

АПЛ: "Ліверпуль" знищив "Арсенал" у центральному матчі туру і продовжив гонитву за чемпіонством

"Мерсисайдці" не залишили "канонірам" жодних шансів.

"Ліверпуль" розгромив "Арсенал" у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Енфілді завершився перемогою команди Юргена Клоппа за рахунком 4:0 .

У першому таймі "Ліверпуль" мінімально здолав "гармашів" завдяки голу Садіо Мане на 39-й хвилині. А от у другій половині зустрічі мерсисайдський клуб влаштував супернику справжнісіньке побиття.

На 52-й хвилині Діогу Жота подвоїв перевагу команди Клоппа, на 73-й хвилині Мохамед Салах зробив рахунок розгромним, а через чотири хвилини Такумі Міноміно поставив жирну крапку в цьому поєдинку.

Таким чином, "Ліверпуль" перервав тривалу безпрограшну серію "канонірів" - до цього "Арсенал" востаннє поступався аж 28 серпня у матчі чемпіонату з "Манчестер Сіті" (0:5).