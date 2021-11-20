АПЛ: "Ліверпуль" знищив "Арсенал" у центральному матчі туру і продовжив гонитву за чемпіонством

"Мерсисайдці" не залишили "канонірам" жодних шансів.
"Ліверпуль" розгромив "Арсенал" у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Енфілді завершився перемогою команди Юргена Клоппа за рахунком 4:0.
У першому таймі "Ліверпуль" мінімально здолав "гармашів" завдяки голу Садіо Мане на 39-й хвилині. А от у другій половині зустрічі мерсисайдський клуб влаштував супернику справжнісіньке побиття.
На 52-й хвилині Діогу Жота подвоїв перевагу команди Клоппа, на 73-й хвилині Мохамед Салах зробив рахунок розгромним, а через чотири хвилини Такумі Міноміно поставив жирну крапку в цьому поєдинку.
Таким чином, "Ліверпуль" перервав тривалу безпрограшну серію "канонірів" - до цього "Арсенал" востаннє поступався аж 28 серпня у матчі чемпіонату з "Манчестер Сіті" (0:5).
- "Ліверпуль" (25 очок) піднявся на друге місце в АПЛ. Команда Клоппа відстає від "Челсі", який лідирує в чемпіонаті, на 4 бали. "Арсенал" залишився на п'ятій позиції з 20 пунктами у своєму активі.
- У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" 27 листопада зіграє із "Саутгемптоном", "Арсенал" у той же день прийме "Ньюкасл".