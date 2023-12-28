АПЛ: "Манчестер Сіті" здійснив яскравий камбек у матчі проти "Евертона" Миколенка (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли перевернула гру в другому таймі та здобула перемогу.

"Манчестер Сіті" обіграв "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка у гостьовому матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на "Гудісон Парк" завершився з рахунком 1:3 .

Перший тайм залишився за "ірисками". На 29-й хвилині Джек Гаррісон вивів господарів поля вперед після прострілу Двайта Макніла.

Однак у другій половині зустрічі "городяни" спромоглися оформити камбек. Спочатку на 53-й хвилині рахунок зрівняв Філ Фоден з передачі Бернарду Сілви.

На 64-й хвилині "небесно-блакитні" забили вдруге – пенальті реалізував Хуліан Альварес.

А остаточний рахунок матчу на 86-й хвилині встановив Бернарду Сілва, покаравши голкіпера мерсисайдського клубу Джордана Пікфорда, який віддав пас на суперника.

Зазначимо, що Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі увесь поєдинок.

Головний бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд не потрапив до заявки на цей матч через пошкодження. Також через травми у складі чинного чемпіона Англії буди відсутні Кевін Де Брейне і Жеремі Доку.

Огляд матчу "Евертон" – "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (37 очок) піднявся на четверте місце в АПЛ. Команда Гвардіоли на 5 балів відстає від лідера "Ліверпуля", але має матч у запасі.

"Евертон" (16 пунктів) посідає 17-ту позицію в АПЛ. Зауважимо, що 17 листопада клуб Миколенка позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 30 грудня прийме "Шеффілд Юнайтед", а "Евертон" того ж дня на виїзді зіграє з "Вулвергемптоном".

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