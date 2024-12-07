АПЛ: "Манчестер Сіті" знову втратив очки, "Брентфорд" з Ярмолюком обіграв "Ньюкасл" (відео)

У поєдинках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Манчестер Сіті" на виїзді зіграв унічию з "Крістал Пелас" ( 2:2 ), а "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка вдома переміг "Ньюкасл" з рахунком 4:2 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі ворота "городян" вразив Даніель Муньйос. На 30-й хвилині команда Хосепа Гвардіоли відігралася – відзначився Ерлінг Голанд.

На 56-й хвилині "орли" знову повели в рахунку – забив Максенс Лакруа. На 68-й хвилині "небесно-блакитні" відновили паритет у грі зусиллями Ріко Льюїса.

На 84-й хвилині чинний чемпіон Англії залишився в меншості – Льюїс отримав другу жовту картку. До фінального свистка рахунок на табло уже не змінився.

"Манчестер Сіті" (27 очок) посідає четверте місце в АПЛ. "Крістал Пелас" (13 балів) йде на 16-й позиції.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда" проти "Ньюкасла" та відіграв 90+3 хвилини.

Завдяки перемозі "Брентфорд" (23 очки) піднявся на шосте місце в АПЛ. "Ньюкасл" (20 балів) розташовується на 12-й сходинці.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Ньюкасл"

Буде додано незабаром.

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