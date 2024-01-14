АПЛ: "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем" не визначили сильнішого у гольовій перестрілці (відео)

"Червоні дияволи" двічі вели в рахунку, але "шпори" зуміли уникнути поразки.

"Манчестер Юнайтед" зіграв унічию з "Тоттенгемом" у центральному матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 2:2 .

Уже на третій хвилині зустрічі "манкуніанців" вивів уперед Расмус Гейлунд. На 19-й хвилині "шпори" відповіли голом Рішарлісона, якому асистував Педро Порро.

Перед перервою "червоні дияволи" вдруге в цьому матчі повели в рахунку – на 40-й хвилині Маркус Рашфорд відзначився забитим м'ячем з передачі Гейлунда.

На початку другого тайму команда Ангелоса Постекоглу знову відігралася – на 46-й хвилині точного удару завдав Родріго Бентанкур, а новачок лондонського клубу Тімо Вернер заніс до свого активу гольову передачу. Більше жодна з команд не забивала.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенгем"

Після цього матчу "Манчестер Юнайтед" (32 очки) посідає сьоме місце в АПЛ. "Тоттенгем" (40 балів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі підопічні Еріка тен Гага 1 лютого на виїзді зустрінуться з "Вулвергемптоном". Днем раніше "шпори" приймуть "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка.

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