АПЛ: "Манчестер Юнайтед" втратив очки з найгіршою командою, "Вест Гем" Ярмоленка повернувся до зони Ліги чемпіонів (відео)

А от "Евертон" Миколенка зазнав поразки.

У вівторок, 8 лютого , відбулися три матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Так, "Манчестер Юнайтед" сенсаційно не зумів обіграти на виїзді відвертого аутсайдера, останню команду турнірної таблиці - "Бернлі". Гра завершилася з рахунком 1:1 .

На забитий м'яч від Поля Погба, який було оформлено на 18 хвилині , господарі відповіли точним пострілом Джея Родрігеса на 47 хвилині . Зазначимо, що головний арбітр цієї зустрічі скасував два голи "червоних дияволів", чим викликав хвилю обурення в їхнього головного тренера - Ральфа Рангніка.

"Ми забили три голи (два м'ячі арбітр скасував – прим.). У разі скасування другого гола лінійний суддя сигналізував про порушення за 10 секунд після інциденту. Дуже слабке рішення слід зазначити.

Але в першому таймі ми грали чудово, контролювали гру та домінували. У другому нам не вистачало агресії. Було ясно, що суперник вийде на поле агресивнішим. І коли він забивав, ми не відпрацювали у захисті до кінця. Для нас це вечір розчарувань, ми мали спокійно перемагати. Ми забили тричі у першому таймі, я не можу дорікнути команді в тому, що вона не мала інстинкту вбивці до перерви.

Зрештою, все це навіть питання фарту. Одного очка після такої гри просто недостатньо", - цитує слова Рангніка BBC.

Зазначимо, що зірковий форвард "манкуніанців" Кріштіану Роналду з'явився у грі на 68 хвилині, замінивши Едінсона Кавані. Утім, 37-річний португалець не зумів відзначитися в сітці воріт опонента. Це призвело до того, що нападник продемонстрував найгіршу серію без голів за понад десять років. Роналду вже не забиває п'ять поєдинків поспіль. Востаннє таке антидосягнення він демонстрував ще 2010-го, виступаючи за мадридський "Реал", передає Sky Sports Statto.

До вашої уваги відеоогляд цієї гри.

"Манчестер Юнайтед" набрав 39 очок, проте покинув зону Ліги чемпіонів. Наразі колектив Рангніка йде п'ятим. "Бернлі", своєю чергою, має тепер 14 балів, проте все одно йде останнім;

У наступному турі "червоні дияволи" зустрінуться вдома з "Саутгемптоном" (12 лютого, прим.), а "Барнлі" наступного дня прийме "Ліверпуль".

Натомість, до топ-4 турнірної таблиці повернувся "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка. "Молотобійці" вдома подужали аутсайдера АПЛ "Вотфорд" із рахунком 1:0 . Єдиний гол було забито на 68 хвилині , його автором став Джаррод Боуен. Що стсоується Ярмоленка, то він просидів увесь поєдинок на лаві для запасних.

"Вест Гем" набрав 40 пунктів та піднявся на четверту позицію. "Вотфорд", для якого ця невдача стала десятою поспіль у рамках внутрішньої першості, залишився з 15 очками на передостанній, 19 сходинці;

Наступного туру "молотобійці" зігрють на виїзді з "Лестером" (13 лютого, прим.). "Вотфорд" днем раніше вдома прийме "Брайтон".

В останньому матчі ігрового дня "Ньюкасл" розібрався вдома з "Евертоном", за який виступає ще один українець - Віталій Миколенко. "Сороки" перемогли ліверпульський колектив із рахунком 3:1 .

Забитими голами за "Ньюкасл" відзначилися Мейсон Холгейт ( 37 хвилина , автогол), Райан Фрейзер ( 56 ) та Кіран Тріпп'єр ( 80 ). Єдине, чим зуміли відповісти "іриски", так це взяттям воріт у виконанні Джамаала Ласселса на 36 хвилині , який забив у свої ворота. Що стосується Миколенка, то його на цю дуель навіть не було в заявці. За повідомленнями ЗМІ, в 22-річного захисника коронавірус.

Після гри головний тренер "Евертона" Френк Лемпард поскаржився на відсутність українця.

"Це порушило мої плани, бо Миколенко – єдиний лівий захисник, який є лівшою. У нас є Кенні, котрий теж може там зіграти, проти "Ньюкасла" ви там могли бачити Таунсенда. Ми можемо бути ефективними, але втрата номінального лівого захисника це непросто. Ми сподіваємось, що Миколенко повернеться до наступного матчу", - цитує слова Лемпарда BeanymanSports.