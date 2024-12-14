АПЛ: Миколенко допоміг "Евертону" стримати "Арсенал" без Зінченка, "Ліверпуль" у меншості вирвав очко

У поєдинках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Арсенал" на своєму полі зіграв унічию з "Евертоном" ( 0:0 ), а "Ліверпуль" вдома розділив очки з "Фулгемом" ( 2:2 ).

У безгольовому матчі український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв до фінального свистка. Його колега за амплуа Олександр Зінченко залишився поза заявкою "Арсенала" на поєдинок через травму.

"Арсенал" (30 очок) посідає третє місце в АПЛ і на 6 балів відстає від лідера "Ліверпуля", який має матч у запасі. "Евертон" з 15 пунктами перебуває на 15-й сходинці.

Огляд матчу "Арсенал" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

У паралельному поєдинку Андреас Перейра уже на 11-й хвилині вразив ворота "Ліверпуля". Через шість хвилин мерсисайдці залишилися в меншості – пряму червону картку заробив Ендрю Робертсон.

На старті другого тайму підопічні Арне Слота відігралися – на 47-й хвилині точного удару завдав Коді Гакпо, якому асистував Мохамед Салах.

Гості знову вийшли уперед на 76-й хвилині – відзначився Родрігу Муніз. Але "Ліверпуль" таки зумів уникнути поразки – на 86-й хвилині Діогу Жота вирвав для лідера чемпіонату нічию.

"Ліверпуль" (36 очок) залишається на вершині АПЛ. Відрив мерсисайдського клубу від найближчого переслідувача "Челсі" становить 5 балів. "Фулгем" з 24 пунктами посідає 9-ту позицію.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Фулгем"

Буде додано незабаром.

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