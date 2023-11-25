АПЛ: Мудрик не врятував "Челсі" від розгромного фіаско, Забарний допоміг "Борнмуту" перемогти (відео)

Відбулися два матчі 13-го туру чемпіонату Англії за участю українських футболістів.

У матчах 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді програв "Ньюкаслу" ( 4:1 ), а "Борнмут" Іллі Забарного в гостях обіграв "Шеффілд Юнайтед" ( 1:3 ).

"Сороки" вийшли вперед на 13-й хвилині зусиллями Александера Ісака, але на 23-й хвилині Рахім Стерлінг відновив паритет у цій зустрічі. Тож на перерву команди пішли за рівного рахунку.

На старті другого тайму "Ньюкасл" шокував "пенсіонерів", двічі забивши упродовж однієї хвилини. На 61-й хвилині рахунок уже був 3:1 завдяки голам Джамаала Ласселса та Жоелінтона.

До всіх бід "синіх" додалося ще й вилучення на 73-й хвилині Ріса Джеймса, який отримав другу жовту картку.

Команда Едді Гау скористалася чисельною перевагою та довела справу до розгрому. На 83-й хвилині остаточний рахунок поєдинку встановив Ентоні Гордон.

Зазначимо, що Мудрик розпочав матч на лавці для запасних, але вийшов на поле на 69-й хвилині. Допомогти своїй команді в меншості переламати перебіг поєдинку Михайло не зміг.

Після цього матчу "Челсі" (16 очок) перебуває на десятій позиції в АПЛ. "Ньюкасл" (23 бали) піднявся на шосте місце у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Челсі"

У паралельному поєдинку "Борнмут" із Забарним у складі впевнено розібрався з "Шеффілд Юнайтед". У першому таймі за "вишень" забивали Маркус Таверньє і Джастін Клюйверт.

На старті другої половини матчу Таверньє оформив дубль, зробивши рахунок розгромним. Господарі спромоглися відповісти лише голом Олівера Макберні на 90+7-й хвилині.

Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів повний матч, надійно відпрацювавши у захисті.

Здобувши третю перемогу у чотирьох останніх іграх, "Борнмут" (12 очок) посідає 16-те місце в АПЛ, відірвавшись від зони вильоту вже на 7 балів. "Шеффілд Юнайтед" (5 пунктів) йде на 18-й сходинці.

Огляд матчу "Шеффілд Юнайтед" – "Борнмут"

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