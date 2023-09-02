АПЛ: Мудрик не врятував "Челсі" від сенсаційної поразки, "Борнмут" із Забарним втратив перемогу

В рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома несподівано поступився "Ноттінгему" ( 0:1 ), а "Борнмут" оборонця збірної України Іллі Забарного розписав нічию з "Брентфордом" ( 2:2 ).

Єдиний гол команда Маурісіо Почеттіно пропустила на початку другого тайму. Перемогу "лісникам" приніс точний удар Ентоні Еланги на 48-й хвилині зустрічі.

Мудрик розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 77-й хвилині, однак не допоміг своїй команді врятуватися від поразки.

Після цієї поразки "Челсі" з 4 очками посідає 12-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Ноттінгем" (6 балів) піднявся на 9-ту сходинку.

У паралельному матчі "Брентфорд" на 7-й хвилині вразив ворота команди Забарного зусиллями Матіаса Єнсена. На 30-й хвилині нападник "Борнмута" Домінік Соланке зрівняв рахунок.

На 77-й хвилині Девід Брукс вивів "вишень" уперед, але у компенсований час Бріан Мбемо приніс "бджолам" нічию.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" і відіграв повний матч. А ось український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк провів весь поєдинок на лавці запасних.

Після цього матчу "Борнмут" з 2 очками посідає 16-ту позицію в АПЛ. В активі "Брентфорда" 6 залікових пунктів і сьома сходинка чемпіонату.

Читайте також:

Плюс один українець на туманному Альбіоні: форвард "Зорі" перейшов до англійського клубу

Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця