АПЛ офіційно заборонила трансляцію матчів у Росії та пожертвує гроші українському народу

Росіяни не зможуть дивитися поєдинки провідної футбольної ліги планети.

Англійська Прем'єр-ліга оголосила про розірвання контракту з офіційним транслятором матчів у Російській Федерації, корпорацією Rambler Media та її сервісом Okko.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Крім того, ліга та всі клуби вирішили негайно пожертвувати 1 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти українському народу, який боронить свою землю від російських окупантів.

"Ліга рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Ми закликаємо до миру. Наші думки з усіма, хто постраждав. Пожертвування в розмірі 1 млн фунтів стерлінгів буде передане Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC) для доставки гуманітарної допомоги безпосередньо тим, хто її потребує" - йдеться в заяві АПЛ.

Раніше АПЛ неодноразово проводила акції на підтримку України. Зокрема, капітани команд носили під час матчів спеціальні пов'язки, а повідомлення про солідарність з Україною були на екранах стадіонів і в телетрансляціях. Проте російський транслятор приховував ці жести. Платформа країни-агресорки навіть прибрала таймер, аби не показувати розміщений там прапор України.

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