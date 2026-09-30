АПЛ офіційно визнала "Манчестер Сіті" винним у фінансових порушеннях — клуб відреагував

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд / © Associated Press

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Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) офіційно визнала "Манчестер Сіті" винним у порушенні фінансових правил.

Офіційний сайт ліги опублікувала заяву, де повідомляється, що незалежна комісія визнала "Манчестер Сіті" винним у порушеннях за всіма пунктами фінансових правил у період від 2009 до 2018 року.

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Незалежна комісія встановила, що в період від сезону-2009/10 до сезону-2017/18:

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"Манчестер Сіті" підписував фіктивні контракти (які спотворювали суть реальних домовленостей між сторонами) з низкою комерційних партнерів, а також використовував фіктивні угоди з іншими контрагентами, щоб штучно завищувати доходи клубу та занижувати витрати;

"Манчестер Сіті" надавав недостовірну фінансову звітність і приховував реальний стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторних органів;

"Манчестер Сіті" допустив суттєві порушення встановлених АПЛ та УЄФА лімітів на витрати;

під час розслідування, яке проводила АПЛ, "Манчестер Сіті" неодноразово порушував зобов'язання щодо співпраці та добросовісної взаємодії з лігою (було підтверджено три з чотирьох інкримінованих порушень).

Згідно з вердиктом комісії, за період між сезонами 2009/10 та 2017/18 клуб завищив свої доходи та приховав витрати на понад 900 мільйонів фунтів.

"Рішення встановлює факти того, що відбувалося в "Манчестер Сіті" протягом цього періоду. У ньому детально описано, як клуб систематично порушував правила АПЛ протягом майже 10 років", — заявив виконавчий директор ліги Річард Мастерс.

Питання про санкції проти клубу розглядатимуть на окремому слуханні. "Манчестер Сіті" має термін до 2 жовтня, аби оскаржити рішення незалежної комісії.

У клубі вже відреагували на рішення АПЛ. Там відкидають висунуті Прем'єр-лігою звинувачення.

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"Футбольний клуб "Манчестер Сіті" розчарований і здивований висновком комісії Прем'єр-ліги, оприлюдненим сьогодні. Клуб відкидає висунуті Прем'єр-лігою звинувачення — на підтвердження позиції клубу в цій справі існує значний масив неспростовних доказів. З огляду на це клуб має намір діяти рішуче та, де це необхідно, активно відстоювати свою правоту в усіх відповідних регуляторних і судових інстанціях.

Розгляд справи в межах Прем'єр-ліги ще не завершено, і попереду залишається низка важливих етапів процесу. "Манчестер Сіті" має намір скористатися доступними процедурами оскарження, оскільки цей висновок містить очевидні та суттєві помилки — правові, принципові та фактичні — і є необґрунтованим.

Протягом восьми років клуб неухильно дотримувався встановлених процедур, вважаючи, що керівництво та виконавчі органи Прем'єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений і справедливий регулятор, вільний від упередженого впливу.

Зрозуміло, що можливості клубу публічно коментувати ситуацію обмежені до повного завершення всіх майбутніх розглядів", — йдеться в заяві "городян".

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