ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

АПЛ офіційно визнала "Манчестер Сіті" винним у фінансових порушеннях — клуб відреагував

"Городяни" відкидають висунуті Прем'єр-лігою звинувачення.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд / © Associated Press

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) офіційно визнала "Манчестер Сіті" винним у порушенні фінансових правил.

Офіційний сайт ліги опублікувала заяву, де повідомляється, що незалежна комісія визнала "Манчестер Сіті" винним у порушеннях за всіма пунктами фінансових правил у період від 2009 до 2018 року.

Незалежна комісія встановила, що в період від сезону-2009/10 до сезону-2017/18:

  • "Манчестер Сіті" підписував фіктивні контракти (які спотворювали суть реальних домовленостей між сторонами) з низкою комерційних партнерів, а також використовував фіктивні угоди з іншими контрагентами, щоб штучно завищувати доходи клубу та занижувати витрати;

  • "Манчестер Сіті" надавав недостовірну фінансову звітність і приховував реальний стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторних органів;

  • "Манчестер Сіті" допустив суттєві порушення встановлених АПЛ та УЄФА лімітів на витрати;

  • під час розслідування, яке проводила АПЛ, "Манчестер Сіті" неодноразово порушував зобов'язання щодо співпраці та добросовісної взаємодії з лігою (було підтверджено три з чотирьох інкримінованих порушень).

Згідно з вердиктом комісії, за період між сезонами 2009/10 та 2017/18 клуб завищив свої доходи та приховав витрати на понад 900 мільйонів фунтів.

"Рішення встановлює факти того, що відбувалося в "Манчестер Сіті" протягом цього періоду. У ньому детально описано, як клуб систематично порушував правила АПЛ протягом майже 10 років", — заявив виконавчий директор ліги Річард Мастерс.

Питання про санкції проти клубу розглядатимуть на окремому слуханні. "Манчестер Сіті" має термін до 2 жовтня, аби оскаржити рішення незалежної комісії.

У клубі вже відреагували на рішення АПЛ. Там відкидають висунуті Прем'єр-лігою звинувачення.

"Футбольний клуб "Манчестер Сіті" розчарований і здивований висновком комісії Прем'єр-ліги, оприлюдненим сьогодні. Клуб відкидає висунуті Прем'єр-лігою звинувачення — на підтвердження позиції клубу в цій справі існує значний масив неспростовних доказів. З огляду на це клуб має намір діяти рішуче та, де це необхідно, активно відстоювати свою правоту в усіх відповідних регуляторних і судових інстанціях.

Розгляд справи в межах Прем'єр-ліги ще не завершено, і попереду залишається низка важливих етапів процесу. "Манчестер Сіті" має намір скористатися доступними процедурами оскарження, оскільки цей висновок містить очевидні та суттєві помилки — правові, принципові та фактичні — і є необґрунтованим.

Протягом восьми років клуб неухильно дотримувався встановлених процедур, вважаючи, що керівництво та виконавчі органи Прем'єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений і справедливий регулятор, вільний від упередженого впливу.

Зрозуміло, що можливості клубу публічно коментувати ситуацію обмежені до повного завершення всіх майбутніх розглядів", — йдеться в заяві "городян".

Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie