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АПЛ онлайн: результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

14 - 16 жовтня відбудуться ігри одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 11-й тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Найцікавіші поєдинки вікенду заплановано на неділю, 16 жовтня. Цього дня "Ліверпуль", який не надто вдало розпочав сезон, спробує переграти одного з лідерів турнірної таблиці - "Манчестер Сіті".

"Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, відправиться у гості до "Лідса". 

"Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка днем раніше зустрінеться на виїзді з "Тоттенгемом".

  • Після десятого туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 24 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (23). На третьому місці розташувався "Тоттенгем" (20).
  • Поєдинки 12-го туру АПЛ відбудуться 18 - 20 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 14 жовтня
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   БРАЙТОН
Субота, 15 жовтня
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   БОРНМУТ
19:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЕВЕРТОН
Неділя, 16 жовтня
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НЬЮКАСЛ
16:00 ЛІДС   _:_   АРСЕНАЛ
16:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЧЕЛСІ
18:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 10 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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