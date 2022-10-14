АПЛ онлайн: результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

14 - 16 жовтня відбудуться ігри одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 11-й тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Найцікавіші поєдинки вікенду заплановано на неділю, 16 жовтня. Цього дня "Ліверпуль", який не надто вдало розпочав сезон, спробує переграти одного з лідерів турнірної таблиці - "Манчестер Сіті".
"Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, відправиться у гості до "Лідса".
"Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка днем раніше зустрінеться на виїзді з "Тоттенгемом".
- Після десятого туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 24 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (23). На третьому місці розташувався "Тоттенгем" (20).
- Поєдинки 12-го туру АПЛ відбудуться 18 - 20 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 14 жовтня
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БРАЙТОН
|Субота, 15 жовтня
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|Неділя, 16 жовтня
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|АРСЕНАЛ
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСІ
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 10 туру
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