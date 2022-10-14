АПЛ онлайн: результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

14 - 16 жовтня відбудуться ігри одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 11-й тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Найцікавіші поєдинки вікенду заплановано на неділю, 16 жовтня. Цього дня "Ліверпуль", який не надто вдало розпочав сезон, спробує переграти одного з лідерів турнірної таблиці - "Манчестер Сіті".

"Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, відправиться у гості до "Лідса".

"Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка днем раніше зустрінеться на виїзді з "Тоттенгемом".

Після десятого туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 24 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (23). На третьому місці розташувався "Тоттенгем" (20).

Поєдинки 12-го туру АПЛ відбудуться 18 - 20 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 10 туру

Фото: flashscore.ua

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